Салихова: «Мне бы „Крылья Советов“ продали Пиняева»

, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слухи, что полузащитник «Крыльев Советов» может перейти в московский клуб.

Не верю в возможность этого трансфера. Паша (агент Пиняева) мне бы продал, а сейчас у него новый проект.