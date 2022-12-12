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Салихова: «Мне бы „Крылья Советов“ продали Пиняева»

сегодня, 17:51

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слухи, что полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может перейти в московский клуб.

Не верю в возможность этого трансфера. Паша (агент Пиняева) мне бы продал, а сейчас у него новый проект.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:48, ред.
Супруга Леонида Федуна : «Мне бы „Крылья Советов“ продали Пиняева»
Супруга Алексея Миллера : «А мне бы „Крылья Советов“ его подарили.»
memphis
memphis
сегодня в 18:33
Паша мне бы ням-ням
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:05
Да кто ты такая...
Почему Это до сих пор рассуждает о футболе?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:59
Прям шамаханская царица.
Гость
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