Салихова: «Мне бы „Крылья Советов“ продали Пиняева»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слухи, что полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может перейти в московский клуб.
Не верю в возможность этого трансфера. Паша (агент Пиняева) мне бы продал, а сейчас у него новый проект.
Супруга Алексея Миллера : «А мне бы „Крылья Советов“ его подарили.»
Супруга Алексея Миллера : «А мне бы „Крылья Советов“ его подарили.»
Почему Это до сих пор рассуждает о футболе?
Почему Это до сих пор рассуждает о футболе?