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Месси повторил рекорд Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира

вчера, 22:14
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел в стартовом составе на матч с Хорватией в 1/2 финала ЧМ-2022.

Таким образом, форвард проводит 25-й матч на чемпионатах мира. Он сравнялся по этому показателю с бывшим футболистом сборной Германии Лотаром Маттеусом. Немец провёл 25-ю встречу тоже с Хорватией — в 1/4 финала ЧМ-1998.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
сегодня в 00:42
Побьёт в финале!)
протон
протон
сегодня в 00:19
В любом случае перебьет, даже если не выйдет в финал, все равно будет матч за третье место.
Через 4 года ему будет всего лишь 39 лет. Может ещё попылить ради вечного рекорда. Время покажет.
Радует, что великие Месси и Модрич не только играют за топовые клубы, но и в сборной играют на высочайшем уровне. Отрадно, что они ещё на коне. И не протирают скамейку запасных. Это круто!
barcamilan
barcamilan
вчера в 23:18
обойдет его
DEIVID_8358
DEIVID_8358
вчера в 23:03
По любому побьёт этот рекорд, либо финал, либо матч за 3-е место.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:50
Рекорды так и липнут к нему... А-ха-ха-ха...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:37
Ещё пару пенок и побьёт рекорд
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:33
Если не вылетит,побьёт ещё какой нибуть рекорд!
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