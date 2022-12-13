Месси повторил рекорд Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел в стартовом составе на матч с Хорватией в 1/2 финала ЧМ-2022.
Таким образом, форвард проводит 25-й матч на чемпионатах мира. Он сравнялся по этому показателю с бывшим футболистом сборной Германии Лотаром Маттеусом. Немец провёл 25-ю встречу тоже с Хорватией — в 1/4 финала ЧМ-1998.
Через 4 года ему будет всего лишь 39 лет. Может ещё попылить ради вечного рекорда. Время покажет.
Радует, что великие Месси и Модрич не только играют за топовые клубы, но и в сборной играют на высочайшем уровне. Отрадно, что они ещё на коне. И не протирают скамейку запасных. Это круто!
Через 4 года ему будет всего лишь 39 лет. Может ещё попылить ради вечного рекорда. Время покажет.
Радует, что великие Месси и Модрич не только играют за топовые клубы, но и в сборной играют на высочайшем уровне. Отрадно, что они ещё на коне. И не протирают скамейку запасных. Это круто!