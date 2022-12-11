Нападающий Марокко голом Португалии побил рекорд Роналду по высоте прыжка .

Гол нападающего сборной Марокко Юссефа Эн-Несери в ворота сборной Португалии (1:0) принёс его национальной команде не только выход в полуфинал чемпионата мира, но и позволил форварду установить рекорд.
Высота прыжка Эн-Несери во время гола составила 2,78 метра, что является новым рекордом в футболе. До этого данное достижение принадлежало Криштиану Роналду, который поразил ворота «Сампдории», выступая за «Ювентус», выпрыгнув на 2,5 метра.
когда остальные сборные еле бегали
они умудряются закрывать каждого футболиста персонально и бежать в атаку из матча в матч
когда остальные сборные еле бегали
они умудряются закрывать каждого футболиста персонально и бежать в атаку из матча в матч
Медаль в студию !))
Медаль в студию !))
Смотрел видео этого гола, он даже не дотянулся до перекладины. Это не 2.78м, просто журналисты хотят окончательно задавить Роналду этой ложной высотой))
Смотрел видео этого гола, он даже не дотянулся до перекладины. Это не 2.78м, просто журналисты хотят окончательно задавить Роналду этой ложной высотой))
Месси так точно не сможет
Месси так точно не сможет
А так повезло мароканцу, что мяч так высоко летел))
А так повезло мароканцу, что мяч так высоко летел))