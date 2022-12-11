Нападающий Марокко голом Португалии побил рекорд Роналду по высоте прыжка .

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вчера, 22:33

Гол нападающего сборной Марокко в ворота сборной Португалии (1:0) принёс его национальной команде не только выход в полуфинал чемпионата мира, но и позволил форварду установить рекорд.

Высота прыжка Эн-Несери во время гола составила 2,78 метра, что является новым рекордом в футболе. До этого данное достижение принадлежало , который поразил ворота «Сампдории», выступая за «Ювентус», выпрыгнув на 2,5 метра.