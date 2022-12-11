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Нападающий Марокко голом Португалии побил рекорд Роналду по высоте прыжка

вчера, 22:33
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Гол нападающего сборной Марокко Юссефа Эн-Несери в ворота сборной Португалии (1:0) принёс его национальной команде не только выход в полуфинал чемпионата мира, но и позволил форварду установить рекорд.

Высота прыжка Эн-Несери во время гола составила 2,78 метра, что является новым рекордом в футболе. До этого данное достижение принадлежало Криштиану Роналду, который поразил ворота «Сампдории», выступая за «Ювентус», выпрыгнув на 2,5 метра.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
сегодня в 01:58
физические способности Марокко впечатляют
когда остальные сборные еле бегали
они умудряются закрывать каждого футболиста персонально и бежать в атаку из матча в матч
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:32
Это от природы у марокканцев. Не уступили Португалии на 2-ом этаже, пластичны. У них ноги по пластике отличаются и длине. Я такие видел у игроков французских в начале 80-х. Тигана один из них.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:02
Это было заметно..
drug01
drug01
сегодня в 00:24
Для него всё удачно сложилось в этой игре! Ждём новые шедевры...
Tostao
Tostao ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 00:14
Ещё немного и он у вас будет спутники сбивать!)))
Namuri
Namuri
сегодня в 00:06
Он не кот.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:24, ред.
Нападающий Марокко голом Португалии побил рекорд Роналду по высоте прыжка .

Медаль в студию !))
Futurista
Futurista
вчера в 23:05
Т.е. побеждает тот кто выше прыгает?)...ясно-понятно...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:49
Это я, прыгал 2.74м босиком.

Смотрел видео этого гола, он даже не дотянулся до перекладины. Это не 2.78м, просто журналисты хотят окончательно задавить Роналду этой ложной высотой))
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 22:45
Вы видели реакцию Роналду когда был забит гол Португалии? Рон сам ах..л.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:45
Респект, только победив Роналду можно победить Португалию.
Месси так точно не сможет
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 22:40
Я сразу так и подумал!
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 22:37, ред.
Тут дело не в футболисте, а в том как летел мяч. Еслиб траектория мяча когда прыгал Роналду былабы выше, думаю он и до 3 метров могбы прыгнуть.

А так повезло мароканцу, что мяч так высоко летел))
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