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Трезеге: «Мбаппе войдёт в историю»

вчера, 20:07

Экс-форвард сборной Франции Давид Трезеге оценил игру Килиана Мбаппе:

В свои 23 года он находится всего в одном мяче от того, чтобы сравняться со мной по числу голов за сборную. Он является образцом игрока, которого молодые люди выбирают в качестве примера для подражания на поле и за его пределами.

Вы уже замечаете смену поколения Месси, Неймара и Криштиану на новое – с Мбаппе и Холандом, которые зададут тренд на будущее.

Как игрок, Мбаппе – отличный образец. Быстрый, забивающий, дисциплинированный. Он стал полноценным игроком к 24 годам. Это настоящее и будущее французской сборной.

Мбаппе прокладывает путь к тому, чтобы бить рекорды с помощью голов и титулов. Такова реальность. Мало-помалу эта тенденция начинает проявляться у самых выдающихся игроков. Ему немного не хватает для того, чтобы войти в историю, но он это сделает, придерживаясь своего курса.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 21:32
Главное оружие Мбаппе это скорость. Но сколько он сможет на скорости забивать голы? Кретивность и техника есть, но он делает одно и тоже - получает мяч и бежит к воротам. Сдержать его можно, матч с Англией это показал. Не думаю, что он станет великим.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 20:45
сколько уже было таких "мбаппе" которые так никуда и не вошли. Неймар, Коутинье, Дембеле - всех прочили на место Роналду и Месси. В историю войдет Холанд, а Мбаппе звезда однодневка.
drug01
drug01
вчера в 20:18
Пожелаем ему основательно войти в историю!
Futurista
Futurista
вчера в 20:14, ред.
Аргентине если полное трезеге сделает тогда войдёт...
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