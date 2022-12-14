Трезеге: «Мбаппе войдёт в историю»

Экс-форвард сборной Франции оценил игру :

В свои 23 года он находится всего в одном мяче от того, чтобы сравняться со мной по числу голов за сборную. Он является образцом игрока, которого молодые люди выбирают в качестве примера для подражания на поле и за его пределами.

Вы уже замечаете смену поколения Месси, Неймара и Криштиану на новое – с Мбаппе и Холандом, которые зададут тренд на будущее.

Как игрок, Мбаппе – отличный образец. Быстрый, забивающий, дисциплинированный. Он стал полноценным игроком к 24 годам. Это настоящее и будущее французской сборной.

Мбаппе прокладывает путь к тому, чтобы бить рекорды с помощью голов и титулов. Такова реальность. Мало-помалу эта тенденция начинает проявляться у самых выдающихся игроков. Ему немного не хватает для того, чтобы войти в историю, но он это сделает, придерживаясь своего курса.