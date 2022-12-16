«Рома» может подписать обладателя «Золотого мяча»

«Рома» хочет приобрести полузащитника «Реала» Луку Модрича.
Переход может состояться следующим летом, к этому времени договор хорвата со «сливочными» истекает. Лука планирует завершить карьеру в мадридском клубе, однако если ему не предложат новый контракт на 1 год, футболист может рассмотреть вариант с римским клубом.
Да млин, столько предположений и не ясностей, если, хотя...
Новость реально новость если подтверждается фактами. А когда так это просто работает чел в прессе, и у него есть норма, минимум 10 статей в месяц и зарплата отработана. Так он сидит и все выдумывает... А половина мира обсуждают...
Да млин, столько предположений и не ясностей, если, хотя...
Новость реально новость если подтверждается фактами. А когда так это просто работает чел в прессе, и у него есть норма, минимум 10 статей в месяц и зарплата отработана. Так он сидит и все выдумывает... А половина мира обсуждают...
Но тем не менее когда читаю новость ну вроде подобную, и всё-таки задаюсь вопросом, откуда они берутся. В таких новостях столько неясностей не точностей...
Может источник просто жёлтая пресса. Лиж-бы что-то выдумать и написать??
Соответственно уважаемые модераторы и команда соккера, у меня возникает вопрос, когда вы пишете какую либо новость отличаете желтую прессу от настоящих или нет?? Тоесть можно отличить брешь с правдой?? Ну допустим хотябы по признакам какими новостями они раньше разбрасывались?? Или это не возможно физически? Заранее спасибо за ответ.
Но тем не менее когда читаю новость ну вроде подобную, и всё-таки задаюсь вопросом, откуда они берутся. В таких новостях столько неясностей не точностей...
Может источник просто жёлтая пресса. Лиж-бы что-то выдумать и написать??
Соответственно уважаемые модераторы и команда соккера, у меня возникает вопрос, когда вы пишете какую либо новость отличаете желтую прессу от настоящих или нет?? Тоесть можно отличить брешь с правдой?? Ну допустим хотябы по признакам какими новостями они раньше разбрасывались?? Или это не возможно физически? Заранее спасибо за ответ.
По поводу снижения до 10 я это изначально и предлагал.
По поводу снижения до 10 я это изначально и предлагал.
Но предложенную Вами альтернативу (либо 30 ставок, либо 20000 очков, либо место в пятёрке) также не поддерживаю. Ибо считаю, что любые ограничения в данной ситуации вредны. Желающих участвовать и так не много, а любые ограничения только отталкивают потенциальных участников, а никак не привлекают их.
В идеале хотелось бы полной отмены любых ограничений. Но уж коли сие невозможно, то хотя бы снизить порог 30 ставок до десяти.
Всё прочее излишне и контрпродуктивно.
Но предложенную Вами альтернативу (либо 30 ставок, либо 20000 очков, либо место в пятёрке) также не поддерживаю. Ибо считаю, что любые ограничения в данной ситуации вредны. Желающих участвовать и так не много, а любые ограничения только отталкивают потенциальных участников, а никак не привлекают их.
В идеале хотелось бы полной отмены любых ограничений. Но уж коли сие невозможно, то хотя бы снизить порог 30 ставок до десяти.
Всё прочее излишне и контрпродуктивно.