«Рома» может подписать обладателя «Золотого мяча»

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вчера, 18:10

«Рома» хочет приобрести полузащитника «Реала» .

Переход может состояться следующим летом, к этому времени договор хорвата со «сливочными» истекает. Лука планирует завершить карьеру в мадридском клубе, однако если ему не предложат новый контракт на 1 год, футболист может рассмотреть вариант с римским клубом.