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«Рома» может подписать обладателя «Золотого мяча»

вчера, 18:10

«Рома» хочет приобрести полузащитника «Реала» Луку Модрича.

Переход может состояться следующим летом, к этому времени договор хорвата со «сливочными» истекает. Лука планирует завершить карьеру в мадридском клубе, однако если ему не предложат новый контракт на 1 год, футболист может рассмотреть вариант с римским клубом.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:17
Такой, как Лука, т.е. маленький, костистый, сухощавый, состоящий из хрящиков и сухожилий, ещё пару лет вполне может вариться в профессиональном футболе на высшем уровне.
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 23:27
Кликбейт
Beka_byaka
Beka_byaka ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 22:54
Ну разборки это как случившийся факт может и сойдёт как новость. А когда говорят что футболист, летом, может, перейти в рому, если Реал не предложит контракт ещё на 1 год, хотя сам футболист хочет остаться в реале.

Да млин, столько предположений и не ясностей, если, хотя...
Новость реально новость если подтверждается фактами. А когда так это просто работает чел в прессе, и у него есть норма, минимум 10 статей в месяц и зарплата отработана. Так он сидит и все выдумывает... А половина мира обсуждают...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:50
тут постят пьяные разборки экс-футболистов, такие новости еще пойдет, хоть и желтуха
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 21:16
Вот иногда читаю новость, любую и задаюсь вопросом. Откуда они такие берутся. Я понимаю что есть источники типа из окружения приближения сёстры и так далее.

Но тем не менее когда читаю новость ну вроде подобную, и всё-таки задаюсь вопросом, откуда они берутся. В таких новостях столько неясностей не точностей...
Может источник просто жёлтая пресса. Лиж-бы что-то выдумать и написать??

Соответственно уважаемые модераторы и команда соккера, у меня возникает вопрос, когда вы пишете какую либо новость отличаете желтую прессу от настоящих или нет?? Тоесть можно отличить брешь с правдой?? Ну допустим хотябы по признакам какими новостями они раньше разбрасывались?? Или это не возможно физически? Заранее спасибо за ответ.
KTSn
KTSn
вчера в 21:13
Модрич красава. В Италии еще как попылить может как и Ибра
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:45
Думаю с Реала его не отпустят,он ещё полезен
drug01
drug01
вчера в 18:44
Надо оставаться на месте и торжественно уходить от туда на пенсию
1 984
1 984 ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 18:35, ред.
В целом я также за отмену ограничений, если бы не одно но. Ограничения нужны как "защита от дурака", а именно от новичков, которые ещё не разобрались что к чему и могут выбрать что им не нужно. Хотя в целом полное снятие ограничений поддержу.
По поводу снижения до 10 я это изначально и предлагал.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 18:32
"Речь взрослого мужа"!
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 18:21
Понимаю Вашу позицию и частично разделяю её. Тоже считаю, что железная необходимость делать 30 ставок никак не способствует увеличению числа участников группы Без призов.
Но предложенную Вами альтернативу (либо 30 ставок, либо 20000 очков, либо место в пятёрке) также не поддерживаю. Ибо считаю, что любые ограничения в данной ситуации вредны. Желающих участвовать и так не много, а любые ограничения только отталкивают потенциальных участников, а никак не привлекают их.
В идеале хотелось бы полной отмены любых ограничений. Но уж коли сие невозможно, то хотя бы снизить порог 30 ставок до десяти.
Всё прочее излишне и контрпродуктивно.
Гость
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