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Итальянский инсайдер заявил, что Роналду не получал предложений из Европы

вчера, 11:16

Итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио рассказал об интересе к нападающему Криштиану Роналду со стороны клубов.

Единственное предложение, которое он получил, исходило от «Аль-Насра». Они уже хотели его летом, и теперь на столе лежит предложение о двухстах миллионах евро за контракт на два с половиной года. Криштиану действительно хотел остаться в Европе, но конкретных предложений от европейских клубов ему не поступало. Только из «Ньюкасла», но идея заключалась в том, что он мог бы играть там до июня, а потом перейти в «Аль-Наср». Но я думаю, что дело сделано.

Конечно, у него нет контракта, поэтому предложения всё ещё могут поступать, но мне интересно, произойдёт ли это. На данный момент возможны только арабские команды, например, из Дубая. В Европе у него нет вариантов. Да, «Спортинг» очень хочет его заполучить, но, конечно, не может конкурировать в финансовом плане с «Аль-Насром» и другими арабскими клубами.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:34
Что мешает ему снизить требования по зарплате? Если хочет остаться в Европе и единственное условие это снижение зарплаты, логичным решением было бы сократить зарплату, он ведь миллиардер. Значит, это не единственная причина, а одна из нескольких. Вторая причина - возраст, третья - не командный игрок и так далее
Шишанутый
Шишанутый ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:13
Дело не в том что не хотят а просто не могут себе позволить. Многие хотят Рона но у них нет таких денег чтобы платить его зарплату. И не каждый достоин такого великого игрока в своем составе иметь!!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 14:41
Из Европы его хочет только .. Морган... И тоже за деньги... Вот цена его эгоизма, который мешает заглянуть в паспорт, послушать адекватных людей, посмотреть со стороны на себя... Да, теперь ты мистер "А кто это?"...
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 14:36
Кто бы сомневался? Покупать пенсионера с бешеной зарплатой желающих и так было не много, а после его последних публичных «выкрутасов», и вовсе никто не хочет.
Арабам он тоже нужен только для хайпа, вызвать шумиху в СМИ вокруг своего клуба.
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:20, ред.
А зачем Роналду предложения из Европы,
если шейхи пообещали ему "золотую антилопу"?)
Asper
Asper
вчера в 13:09, ред.
Спортинг хочет? Они готовы ради этого уволить Аморима, который категорически против? Да ещё и разориться нафиг
Да вернулся бы в родной Фуншал и погонял бы за Насьонал или Маритиму без условий, за какие-нибудь символические деньги или вовсе бесплатно.
Там весь остров бы на ушах стоял...
Так и ушёл бы красиво
swwc7dndx725
swwc7dndx725 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 12:16
Согласен это к добру не приведёт
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:45
Роналду дорога либо в МЛС, либо в Арабские Эмираты.
lotsman
lotsman
вчера в 11:34
Очень много этого Роналду стало в новостях. Когда такое начинается, к добру это не приводит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:30
Не получал и не получит, чемодан ,вокзал, Катар, ну или МЛС !
Elliada
Elliada
вчера в 11:29
То же мне открыл Америку. Никому он не нужен. Если были бы желающие, он перешел еще летом, когда знал, что МЮ не будет участвовать в ЛЧ. Поэтому он пропустил предсезонку, думал, что перейдет в другой клуб и нет нужды тренироваться с командой. Покупателей не было летом, сейчас тем более. Особенно после стольких скандалов.

Была надежда на ЧМ. Думал, что покажет класс и покупатели найдутся. 5 игр, 1 гол с пенальти, 0 голевых, игрок резерва. № 18 в сборной Португалии по версии WhoScored.

Всего провел 23 матча за МЮ и сборную, забил 4 гола (2 с пенальти), отдал 3 голевые передачи (бил по воротам, промазал и замкнул партнер). Уровень Кокорина.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 11:25
Роналду не получал предложений из Европы - как же так?
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