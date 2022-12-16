Итальянский инсайдер заявил, что Роналду не получал предложений из Европы

Итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио рассказал об интересе к нападающему со стороны клубов.

Единственное предложение, которое он получил, исходило от «Аль-Насра». Они уже хотели его летом, и теперь на столе лежит предложение о двухстах миллионах евро за контракт на два с половиной года. Криштиану действительно хотел остаться в Европе, но конкретных предложений от европейских клубов ему не поступало. Только из «Ньюкасла», но идея заключалась в том, что он мог бы играть там до июня, а потом перейти в «Аль-Наср». Но я думаю, что дело сделано.

Конечно, у него нет контракта, поэтому предложения всё ещё могут поступать, но мне интересно, произойдёт ли это. На данный момент возможны только арабские команды, например, из Дубая. В Европе у него нет вариантов. Да, «Спортинг» очень хочет его заполучить, но, конечно, не может конкурировать в финансовом плане с «Аль-Насром» и другими арабскими клубами.