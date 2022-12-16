«Манчестер Сити» собирается подписать Беллингема и Сака

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вчера, 10:59

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» и вингеру «Арсенала» .

«Сити» активно следит за переговорами Сака о его контракте с «канонирами», которые ведутся уже более 12 месяцев. Как сообщает 90min, «Арсенал» собирается сделать футболиста самым высокооплачиваемым игроком в клубе и очень хочет, чтобы он остался. Его действующий контракт истекает в 2024 году.

В 2023 году «горожане» могут переманить футболиста, если Сака откажется продлевать соглашение с лондонцами.

Беллингем рассматривает различные варианты продолжения карьеры. На него помимо «Сити» претендуют «Ливерпуль» и «Реал».

В «Манчестер Сити» считают, что перспектива работы с и возможность воссоединиться с могут оказать существенное влияние на переход Беллингема.