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«Манчестер Сити» собирается подписать Беллингема и Сака

вчера, 10:59

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему и вингеру «Арсенала» Букайо Сака.

«Сити» активно следит за переговорами Сака о его контракте с «канонирами», которые ведутся уже более 12 месяцев. Как сообщает 90min, «Арсенал» собирается сделать футболиста самым высокооплачиваемым игроком в клубе и очень хочет, чтобы он остался. Его действующий контракт истекает в 2024 году.

В 2023 году «горожане» могут переманить футболиста, если Сака откажется продлевать соглашение с лондонцами.

Беллингем рассматривает различные варианты продолжения карьеры. На него помимо «Сити» претендуют «Ливерпуль» и «Реал».

В «Манчестер Сити» считают, что перспектива работы с Хосепом Гвардиолой и возможность воссоединиться с Эрлингом Холандом могут оказать существенное влияние на переход Беллингема.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:01
Очень надеюсь на то, что Эду и Артета смогут договориться с агентами игрока и сохранят Букайо в составе на долгосрочной основе! Сам игрок говорит о готовности продления контракта, но как обычно всю воду мутят агенты..... понятное дело Сити легко может финансово удовлетворить запросы как игрока так и агентов, для них это вообще не проблема, но хотелось бы чтоб наши боролись за трансфер до конца
Asper
Asper
вчера в 13:04
Кадровый голод у ребят 😂
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 12:38
Дайте ещё 1 лярд Гвардиоле, может и выиграет уже ЛЧ. Потом будем восхищаться оо тренирщее, лучший в мире)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:11
Саку нельзя отпускать, итак играть не кому
Mher Door
Mher Door
вчера в 11:27
«Манчестер Сити» собирается подписать Беллингема и Сака. Реал тоже хочет
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