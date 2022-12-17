Хави хотел видеть Эндрика в «Барселоне»

Как сообщает источник, Хави хотел, чтобы 16-летний нападающий «Палмейрас» Эндрик стал игроком «Барселоны».
Однако юный бразилец был намерен перейти именно в «Реал».
Главным соперником мадридцев в борьбе за Эндрика был ПСЖ, но «Барселона» участвовала в гонке за бразильского форварда до последнего. Игрок вместе со своей семьей побывал в Мадриде, Париже и Барселоне в феврале прошлого года. Юный бразилец познакомился с городами и с тем, что клубы могут предложить ему в случае подписания контракта, и выбрал столицу Испании.
Пи.Си. Да, я слежу за бразильским чемпионатом
Пи.Си. Да, я слежу за бразильским чемпионатом