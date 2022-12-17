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Хави хотел видеть Эндрика в «Барселоне»

сегодня, 11:58

Как сообщает источник, Хави хотел, чтобы 16-летний нападающий «Палмейрас» Эндрик стал игроком «Барселоны».

Однако юный бразилец был намерен перейти именно в «Реал».

Главным соперником мадридцев в борьбе за Эндрика был ПСЖ, но «Барселона» участвовала в гонке за бразильского форварда до последнего. Игрок вместе со своей семьей побывал в Мадриде, Париже и Барселоне в феврале прошлого года. Юный бразилец познакомился с городами и с тем, что клубы могут предложить ему в случае подписания контракта, и выбрал столицу Испании.

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Все комментарии
alex2612
alex2612
сегодня в 12:06, ред.
Здравствуйте! У меня такой вопрос: В последнее время проходит очень много товарищеских матчей среди клубов, но на сайте найти их я не могу. Можно ли добавить эти матчи на сайт для конкурса прогнозов в том числе? Спасибо
TheBestInTheWorld
TheBestInTheWorld
сегодня в 12:00
Я считаю, что пока что Эндрик не оправдывает ВСЕХ денег, которые потратил Реал на него.
Пи.Си. Да, я слежу за бразильским чемпионатом
Гость
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