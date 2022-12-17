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Агент главного тренера «Ариса»: «Дзюбе на Кипре не было бы просто»

сегодня, 11:01

Николай Шпилевский, агент и отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, оценил вероятность перехода нападающего Артёма Дзюбы в чемпионат Кипра:

Многие футболисты, приезжая на Кипр, просто садятся в лужу, недооценивают тот уровень, который там есть. 4-5 команд реально топовые, что люди доказывают и в Лиге Европы, и в Лиге Конференций.

«Омония» достойно играла против «Манчестер Юнайтед», АЕК побеждал киевское «Динамо». Если кто-то воспринимает футбол на Кипре как какую-то туристическую поездку, то очень глубоко ошибается.

Что касается Артема, он пригодился бы любой команде. Но на Кипре ему однозначно не было бы просто, говорю это с полной уверенностью. Мы видим, что футболист Серии А Стемпиньски не проходит на сегодня в состав «Ариса». Поэтому к чемпионату Кипра стоит относиться серьезно.

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Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 11:21
Например пытаться изобразить Станислава Черчесова находясь под алкоголем - такого великий Лимассол ещё не видел.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:15
Наивные эти киприоты - какие могут быть сложности у Артема на Кипре? У него сейчас там " корефан" взял "отпуск ". Я думаю они нашли бы чем заняться 😄
eb5xmhgtp6vf
eb5xmhgtp6vf
сегодня в 11:08
Да ему всё равно где теребонькать
Futurista
Futurista
сегодня в 11:05
Гость
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