Роналдо: «Многие бразильцы и люди со всего мира болели за Месси»

Экс-игрок сборной Бразилии прокомментировал игру в финале ЧМ -2022, опубликовав пост в социальных сетях.

Напомним, что Месси выиграл трофей в составе сборной Аргентины в решающем матче против Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Футбол этого парня загоняет в угол любого соперника. Я видел, как многие бразильцы и люди со всего мира болели за Месси в этом потрясающем финале. Прощание, достойное гения, который был не только главной звездой чемпионата мира, но и капитаном целой эпохи.