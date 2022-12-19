Роналдо: «Многие бразильцы и люди со всего мира болели за Месси»

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо прокомментировал игру Лионеля Месси в финале ЧМ-2022, опубликовав пост в социальных сетях.
Напомним, что Месси выиграл трофей в составе сборной Аргентины в решающем матче против Франции (3:3, 4:2 по пенальти).
Футбол этого парня загоняет в угол любого соперника. Я видел, как многие бразильцы и люди со всего мира болели за Месси в этом потрясающем финале. Прощание, достойное гения, который был не только главной звездой чемпионата мира, но и капитаном целой эпохи.
Месси достойно провел турнир, как и все партнёры по команде. Каждый из них проделал огромный объём работы. Аргентина ждёт возвращения своих героев!
Месси достойно провел турнир, как и все партнёры по команде. Каждый из них проделал огромный объём работы. Аргентина ждёт возвращения своих героев!