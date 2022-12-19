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Роналдо: «Многие бразильцы и люди со всего мира болели за Месси»

сегодня, 08:18
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо прокомментировал игру Лионеля Месси в финале ЧМ-2022, опубликовав пост в социальных сетях.

Напомним, что Месси выиграл трофей в составе сборной Аргентины в решающем матче против Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Футбол этого парня загоняет в угол любого соперника. Я видел, как многие бразильцы и люди со всего мира болели за Месси в этом потрясающем финале. Прощание, достойное гения, который был не только главной звездой чемпионата мира, но и капитаном целой эпохи.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 08:59
Да что там бразильцы, многие французы были за Месси)
Месси достойно провел турнир, как и все партнёры по команде. Каждый из них проделал огромный объём работы. Аргентина ждёт возвращения своих героев!
adekvat
adekvat
сегодня в 08:57
За Месси и против сборной Африки.
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