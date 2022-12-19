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Мбаппе всё ещё может перейти в «Реал»

вчера, 14:53

У нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе еще есть шансы перейти в «Реал».

Президент «сливочных» Флорентино Перес не отказывается от идеи приобрести права на игрока, несмотря на неудачную попытку, предпринятую летом. Сообщается, что для Мбаппе вариант с переходом в «Реал» останется доступным, пока Перес возглавляет клуб. Известно, что парижане готовы расстаться с футболистом за 300-350 миллионов евро.

В текущем клубном сезоне Мбаппе забил 19 голов и отдал 5 голевых передач в 20 играх. На чемпионате мира забитыми мячами он отметился 8 раз и отдал 2 голевых паса в 7 играх.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 21:56
ПСЖ нужно продать его пока он стоит больших денег. Если оставят, то проблем он доставит больше, чем трофеев и прибыли.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 18:09
Летом свалит за 200... Зимой 300 никто не даст...
shur
shur
вчера в 16:21
...переходит к нам и гасит Месси с ПСЖ в ЛЧ , чем не отыгрыш...!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:53
После финала он еще более желанен для Реала.
lotsman
lotsman
вчера в 15:27
Не надо ему никуда переходить. Ему в ПСЖ лучше.
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