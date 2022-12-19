Мбаппе всё ещё может перейти в «Реал»

1671450828

вчера, 14:53

У нападающего ПСЖ еще есть шансы перейти в «Реал».

Президент «сливочных» Флорентино Перес не отказывается от идеи приобрести права на игрока, несмотря на неудачную попытку, предпринятую летом. Сообщается, что для Мбаппе вариант с переходом в «Реал» останется доступным, пока Перес возглавляет клуб. Известно, что парижане готовы расстаться с футболистом за 300-350 миллионов евро.

В текущем клубном сезоне Мбаппе забил 19 голов и отдал 5 голевых передач в 20 играх. На чемпионате мира забитыми мячами он отметился 8 раз и отдал 2 голевых паса в 7 играх.