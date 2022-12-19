Футболист «Баварии» может перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер может усилить «Ювентус».
Мюнхенский клуб может продать Забитцера летом, если получится приобрести футболиста «Лейпцига» Конрада Лаймера. «Юве» рассматривает Забитцера в качестве замены полузащитнику Адриену Рабьо, который планирует покинуть команду.
Существование в Серии А вообще под вопросом из-за финансовых скандалов , махинаций, и проблем. Аньелли уходит, неизвестно кто вообще захочет приобрести теперь клуб.
Так что слухи о игроках нынешних и которых якобы хотят приобрести, это второстепенны и наврядли правдивы. Ну вот как-то так, если вкратце.
Существование в Серии А вообще под вопросом из-за финансовых скандалов , махинаций, и проблем. Аньелли уходит, неизвестно кто вообще захочет приобрести теперь клуб.
Так что слухи о игроках нынешних и которых якобы хотят приобрести, это второстепенны и наврядли правдивы. Ну вот как-то так, если вкратце.