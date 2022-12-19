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Футболист «Баварии» может перейти в «Ювентус»

вчера, 13:37

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер может усилить «Ювентус».

Мюнхенский клуб может продать Забитцера летом, если получится приобрести футболиста «Лейпцига» Конрада Лаймера. «Юве» рассматривает Забитцера в качестве замены полузащитнику Адриену Рабьо, который планирует покинуть команду.

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Все комментарии
4ecTHbIu
4ecTHbIu
вчера в 18:09
На чистом энтузиазме работает пресс-служба Юве, хотя сумма не такая уж и большая, опрометчиво будет рассуждать вообще о каком-либо трансфере в ближайшее время. Да и по уровню они не сильно различаются, что бы это имело смысл.
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 15:05, ред.
Проблемы у Юве более глобальных масштабов.

Существование в Серии А вообще под вопросом из-за финансовых скандалов , махинаций, и проблем. Аньелли уходит, неизвестно кто вообще захочет приобрести теперь клуб.

Так что слухи о игроках нынешних и которых якобы хотят приобрести, это второстепенны и наврядли правдивы. Ну вот как-то так, если вкратце.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:52
Игроку наверное очень обидно за такое отношение.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:49
Возможно так они пытаются решить проблемы, в данном случае с полузащитой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:48
У Ювентуса большие проблемы, сначала нужно их решать, а уж потом делать такие вбросы инсайдам .
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