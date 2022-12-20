Бышовец: «Для меня Марадона и Пеле находятся позади Месси»

Экс-наставник сборной России поделился своим мнением о нападающем Аргентины и новоиспеченном чемпионе мира .

Месси я помню еще в юношеском возрасте. Ни секунды не сомневался, что ему уготовано даже больше, чем рука Бога, которая, в сущности, была скорее рукой сатаны. Мне трудно представить игрока, который находил бы более острые и эффективные варианты развития атаки. Он отрезает целые группы игроков. Для меня Марадона и Пеле теперь позади Месси. Разве что системообразующий Кройф, никогда не побеждавший на чемпионатах мира, стоит где‑то в стороне. Впрочем, сегодня Месси, а завтра Мбаппе. Это движение, это развитие — и в этом весь футбол.