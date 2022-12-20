Бышовец: «Для меня Марадона и Пеле находятся позади Месси»

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец поделился своим мнением о нападающем Аргентины и новоиспеченном чемпионе мира Лионеле Месси.
Месси я помню еще в юношеском возрасте. Ни секунды не сомневался, что ему уготовано даже больше, чем рука Бога, которая, в сущности, была скорее рукой сатаны. Мне трудно представить игрока, который находил бы более острые и эффективные варианты развития атаки. Он отрезает целые группы игроков. Для меня Марадона и Пеле теперь позади Месси. Разве что системообразующий Кройф, никогда не побеждавший на чемпионатах мира, стоит где‑то в стороне. Впрочем, сегодня Месси, а завтра Мбаппе. Это движение, это развитие — и в этом весь футбол.
По титулам Месси обошел Марадону, даже если учитывать трофеи только за сборную. По поводу Пеле. Единственный его козырь это 3 трофея ЧМ. Но он не выигрывал 3 трофея в одиночку. Гарринча и Загалло не дадут соврать. У Месси в партнерах Ди Мария, Агуэро (имею ввиду тех, кто был с Месси рядом на протяжении карьеры, а не только на последнем ЧМ). Я не беру в расчет количество голов, половина которых забита в товарищеских играх, а вторая половина в третьесортном чемпионате. Хотя по количеству голов в официальных матчах Месси превзошел Пеле.
Мое мнение. По совокупности всех факторов они на одном уровне.
По титулам Месси обошел Марадону, даже если учитывать трофеи только за сборную. По поводу Пеле. Единственный его козырь это 3 трофея ЧМ. Но он не выигрывал 3 трофея в одиночку. Гарринча и Загалло не дадут соврать. У Месси в партнерах Ди Мария, Агуэро (имею ввиду тех, кто был с Месси рядом на протяжении карьеры, а не только на последнем ЧМ). Я не беру в расчет количество голов, половина которых забита в товарищеских играх, а вторая половина в третьесортном чемпионате. Хотя по количеству голов в официальных матчах Месси превзошел Пеле.
Мое мнение. По совокупности всех факторов они на одном уровне.