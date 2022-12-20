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Бышовец: «Для меня Марадона и Пеле находятся позади Месси»

сегодня, 09:40
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец поделился своим мнением о нападающем Аргентины и новоиспеченном чемпионе мира Лионеле Месси.

Месси я помню еще в юношеском возрасте. Ни секунды не сомневался, что ему уготовано даже больше, чем рука Бога, которая, в сущности, была скорее рукой сатаны. Мне трудно представить игрока, который находил бы более острые и эффективные варианты развития атаки. Он отрезает целые группы игроков. Для меня Марадона и Пеле теперь позади Месси. Разве что системообразующий Кройф, никогда не побеждавший на чемпионатах мира, стоит где‑то в стороне. Впрочем, сегодня Месси, а завтра Мбаппе. Это движение, это развитие — и в этом весь футбол.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:48
а были бы эти серии пенальти, если бы не Месси?
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:46
"сегодня месси, а завтра мбаппе" - сколько таких уже "мбаппе" было. про кого только так не говорили. до Месси и Роналду никого не было десятки лет, и после них не будет.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:38
Устранение из составов команд 10 никому не интересных бегунков-ноунеймов решило бы все вопросы о лучшем. Захватывающие финалы будущих чемпионатов
"Гений" - "GOAT", "Волшебник" - "Сделавший себя", "Инопланетянин" - "Король", которые будут проходить в виде серий пенальти, станут результатом развития - и в этом весь футбол!
barcamilan
barcamilan
сегодня в 12:18
для меня тоже
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:32
Толя! Ты не поперхнулся случайно горячим чаем..
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 11:25, ред.
забей французы в конце доп времени - что бы сказал Бышовец - тоже самое, только про Мбампе, вот цена таких оценок )
Mher Door
Mher Door
сегодня в 10:58
Это факт - Месси гораздно лучше.
Elliada
Elliada
сегодня в 10:47, ред.
Многие, кто ставит Пеле и Марадону выше, не видели их игру. Может, только какие-то нарезки на YouTube. Но эти нарезки собрание лучших моментов, они не показывают всю картину целиком.

По титулам Месси обошел Марадону, даже если учитывать трофеи только за сборную. По поводу Пеле. Единственный его козырь это 3 трофея ЧМ. Но он не выигрывал 3 трофея в одиночку. Гарринча и Загалло не дадут соврать. У Месси в партнерах Ди Мария, Агуэро (имею ввиду тех, кто был с Месси рядом на протяжении карьеры, а не только на последнем ЧМ). Я не беру в расчет количество голов, половина которых забита в товарищеских играх, а вторая половина в третьесортном чемпионате. Хотя по количеству голов в официальных матчах Месси превзошел Пеле.

Мое мнение. По совокупности всех факторов они на одном уровне.
Ларс
Ларс
сегодня в 10:29, ред.
Не стоит преуменьшать заслуги легенд прошлого. Это разные эпохи. Мы никогда не узнаем, что бы было, окажись Пеле, Марадона, Зидан, Зубастик, Кройф, Герд Мюллер, Баджо и прочие легенды, в нынешнее время, с современными технологиями, с современным развитием тактики. Точно так же, как мы никогда не узнаем, что бы было, окажись Месси, Кр7, Мбаппе, Холанд и иже с ними в 60-70-80х и даже 90х. Тем, кто говорит, что раньше был дворовый футбол, стоит проявить больше уважения к прошлому. Давайте ещё современный калькулятор с абакусом сравнивать. Каждой эпохе - свои легенды. Их можно уважать или недолюбливать по разным причинам. Но суть в том, что каждому из легендарных футболистов нужно сказать спасибо за то, что они дарили (дарят) нам зрелище, которое мы любим. А лучше-хуже... На вкус и цвет все фломастеры разные.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:18
Для меня он как был ниже,так не дотягивает до Марадоны и Пеле
cska1948
cska1948
сегодня в 09:57
Интересно, что бы говорил сейчас Бышовец и не он один, о Месси, не выиграй Мартинес серии пенальти у Нидерландов и Франции...
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