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Хави рассказал о планах «Барселоны» на зимнее трансферное окно

вчера, 21:44

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно:

Мы семья, и я очень доволен тем, что у меня есть. Мы тренируемся как волки, и вы видите это на поле. Я в восторге от состава.

У нас хороший момент, мы по-футбольному здоровы. Мы прибавили по сравнению с прошлым сезоном, и, хотя обидно, что мы проиграли в Лиге чемпионов, есть фундамент для борьбы за трофеи, что является главной целью. Я сказал нашеиу футбольному директору не играть на трансферном рынке слишком много и что я очень доволен составом.

В нынешнем сезоне Ла Лиги «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице после 14 туров.

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shlomo
shlomo
вчера в 21:50
Думаю, что финансовые возможности Барсы не настолько хороши, чтобы совершить зимой крупные поступки
Гость
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