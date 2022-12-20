Бернардески: «Мне жаль Роналду. Он заслужил другой конец карьеры»

Игрок «Торонто» и сборной Италии Федерико Бернардески высказался о нападающем Криштиану Роналду.
Футболисты вместе выступали за «Ювентус» в период с 2018 по 2021 год.
Мне жаль Криштиану, он один из трёх лучших игроков в истории. За то, что он показывал и кем был, он заслужил другой конец своей карьеры. Мне по-человечески жаль его. Игрок его уровня заслуживает того, чтобы остановиться, когда захочет, но важно сделать это в подходящий момент.
При чем что интересно. Месси хорошо играл в ПСЖ с 2021 года? Ну так себе играл. Голов мало. Меньше, чем у Роналду в МЮ. И тем не менее Месси разве хейтили за это? Называли в прессе мешком, балластом? Самое главное - Месси в ПСЖ сажали на скамейку запасных? Вот факт: Месси забил очень мало в чемпионате Франции, но его на лавку не сажают. Ему доверяют, ему позволяют спокойно готовиться к ЧМ-22.
А если бы Месси в ПСЖ посадили на скамейку запасных, как он себя повел бы? Вполне возможно, что точно так же возмущался бы, как Роналду. Уже были прецеденты: в годы, когда Луис Энрике тренировал Барселону, у него бывали не слишком хорошие отношения с Месси и тот даже отказывался уходить с поля на замену.
Суть в том, что характер у Месси ничуть не лучше, чем у Роналду. И это даже не характер, а нормальная спортивная злость. Игрокам такого топ-уровня всегда хочется играть, хочется быть лидерами команды, хочется, чтобы им давали мяч на поле, хочется забивать голы. И если их ущемлять, они обижаются. Но разница в том, что Месси всю карьеру обласкан судьбой. С ним носятся - что в Барселоне, что в сборной Аргентины. А когда в сборной были другие времена и Месси преследовали неудачи, он заявлял о своем уходе из сборной.
Роналду хоть раз угрожал уйти из сборной? Как Месси после поражений от Чили в финалах Копа Америка. И кто после этого плакса и эгоист?
При чем что интересно. Месси хорошо играл в ПСЖ с 2021 года? Ну так себе играл. Голов мало. Меньше, чем у Роналду в МЮ. И тем не менее Месси разве хейтили за это? Называли в прессе мешком, балластом? Самое главное - Месси в ПСЖ сажали на скамейку запасных? Вот факт: Месси забил очень мало в чемпионате Франции, но его на лавку не сажают. Ему доверяют, ему позволяют спокойно готовиться к ЧМ-22.
А если бы Месси в ПСЖ посадили на скамейку запасных, как он себя повел бы? Вполне возможно, что точно так же возмущался бы, как Роналду. Уже были прецеденты: в годы, когда Луис Энрике тренировал Барселону, у него бывали не слишком хорошие отношения с Месси и тот даже отказывался уходить с поля на замену.
Суть в том, что характер у Месси ничуть не лучше, чем у Роналду. И это даже не характер, а нормальная спортивная злость. Игрокам такого топ-уровня всегда хочется играть, хочется быть лидерами команды, хочется, чтобы им давали мяч на поле, хочется забивать голы. И если их ущемлять, они обижаются. Но разница в том, что Месси всю карьеру обласкан судьбой. С ним носятся - что в Барселоне, что в сборной Аргентины. А когда в сборной были другие времена и Месси преследовали неудачи, он заявлял о своем уходе из сборной.
Роналду хоть раз угрожал уйти из сборной? Как Месси после поражений от Чили в финалах Копа Америка. И кто после этого плакса и эгоист?