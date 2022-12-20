Бернардески: «Мне жаль Роналду. Он заслужил другой конец карьеры»

Игрок «Торонто» и сборной Италии высказался о нападающем .

Футболисты вместе выступали за «Ювентус» в период с 2018 по 2021 год.

Мне жаль Криштиану, он один из трёх лучших игроков в истории. За то, что он показывал и кем был, он заслужил другой конец своей карьеры. Мне по-человечески жаль его. Игрок его уровня заслуживает того, чтобы остановиться, когда захочет, но важно сделать это в подходящий момент.