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Бернардески: «Мне жаль Роналду. Он заслужил другой конец карьеры»

вчера, 20:51

Игрок «Торонто» и сборной Италии Федерико Бернардески высказался о нападающем Криштиану Роналду.

Футболисты вместе выступали за «Ювентус» в период с 2018 по 2021 год.

Мне жаль Криштиану, он один из трёх лучших игроков в истории. За то, что он показывал и кем был, он заслужил другой конец своей карьеры. Мне по-человечески жаль его. Игрок его уровня заслуживает того, чтобы остановиться, когда захочет, но важно сделать это в подходящий момент.

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Все комментарии
faneng
faneng
вчера в 23:23
Все верно сказал Бернардески, очень жаль Роналду. Он - один из двух лучших игроков мира последних 15 лет. И очень жаль, что один из этих двух игроков последние годы карьеры проводит в лучах славы - всеми любимый, всеми превозносимый Месси. А второму - Роналду - приходится выпрашивать место в составе клубов и сборной.
При чем что интересно. Месси хорошо играл в ПСЖ с 2021 года? Ну так себе играл. Голов мало. Меньше, чем у Роналду в МЮ. И тем не менее Месси разве хейтили за это? Называли в прессе мешком, балластом? Самое главное - Месси в ПСЖ сажали на скамейку запасных? Вот факт: Месси забил очень мало в чемпионате Франции, но его на лавку не сажают. Ему доверяют, ему позволяют спокойно готовиться к ЧМ-22.
А если бы Месси в ПСЖ посадили на скамейку запасных, как он себя повел бы? Вполне возможно, что точно так же возмущался бы, как Роналду. Уже были прецеденты: в годы, когда Луис Энрике тренировал Барселону, у него бывали не слишком хорошие отношения с Месси и тот даже отказывался уходить с поля на замену.
Суть в том, что характер у Месси ничуть не лучше, чем у Роналду. И это даже не характер, а нормальная спортивная злость. Игрокам такого топ-уровня всегда хочется играть, хочется быть лидерами команды, хочется, чтобы им давали мяч на поле, хочется забивать голы. И если их ущемлять, они обижаются. Но разница в том, что Месси всю карьеру обласкан судьбой. С ним носятся - что в Барселоне, что в сборной Аргентины. А когда в сборной были другие времена и Месси преследовали неудачи, он заявлял о своем уходе из сборной.
Роналду хоть раз угрожал уйти из сборной? Как Месси после поражений от Чили в финалах Копа Америка. И кто после этого плакса и эгоист?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:42
Стал чемпионом Европы – уже хорошо.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 21:10, ред.
Заслуживал?.. Чем?.. У его карьеры за последние полгода был только один сценарист... Он сам ..
Гость
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