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Мостовой рассказал, какую команду считает главным разочарованием ЧМ

вчера, 20:57

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о сборных, которые больше всего разочаровали на чемпионате мира в Катаре:

К разочарованиям можно отнести Бельгию и Германию. Но я остаюсь при своём мнении, что Германия по игре должна была выше подняться. Хотя я их не относил к числу фаворитов. Главное разочарование — это Бельгия. Ещё немного удручила Испания.

Этот чемпионат мира — сенсация. В начале кричали, что всё не так. А это ещё на турнире пива не было! А теперь представьте, если бы там пиво продавали.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:41
И без пива всё нормально получилось.
memphis
memphis
вчера в 21:31
Только про пиво и думает... Вот откуда синичары под глазами
pomor45
pomor45
вчера в 21:07
Продавали бы пиво, Доха подохла бы от испарений мочи.
Гость
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