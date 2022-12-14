​Франция в опасности из-за марокканцев. Фанаты громили Париж, после полуфинала снова ожидаются беспорядки

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вчера, 18:03

Их поведение не зависит от результатов.

Империализм не индульгенция, молчание – зло

Во Франции живет около 800 тысяч марокканцев. Примерно столько же французов с марокканскими корнями. В прошлом европейцы цинично зарабатывали на горе африканских людей. Но здесь как с рабством в США . То, что делали предки-работорговцы – повод задуматься о ценности свободы, чтобы не повторился геноцид. Но прошлое не дает прав темнокожим американцам избивать других и громить магазины.

Все империи сначала разрастаются, а потом распадаются. Французская не стала исключением. Марокканцы давно обрели независимость, которую не потеряют. Но старые обиды не дают повода бить ногами упавших французов, когда в один день выиграли оба участника нынешнего полуфинала. Толпа африканцев в Париже столкнулась с толпой европейцев. И знаете, что сильнее всего бесит?

Молчание. Во Франции тысячи имамов, к ним ходят сотни тысяч марокканцев. Но они не выступили сообща с осуждением поведения фанатов. Также молчат официальные власти Марокко. От них не слышим призыва вести себя в гостях так, как хотели бы, чтобы все вели себя у вашей мамы дома. Еще плохо, что не удалось найти ни одного слова тренера сборной и футболистов о мирном празднике.

А ведь погромы по Европе формируют негативный образ для марокканцев и в целом арабских иммигрантов. В Вашингтоне и Нью-Йорке, где тоже были массовые гуляния после побед Марокко, не было погромов. Тренеру сборной следовало призвать фанатов праздновать от души, но без драк, разбитых витрин, ограблений и подожженных автомобилей. Он такого не сделал, и это огорчает.

Количество неадекватных фанатов сравнительно невелико, ведь толпы огромные – сотни тысяч по всему миру. Но лучше бы речь шла о двух-трех происшествиях, а не о сотнях. Кроме общественных организаций марокканцев в Европе, которые просили не буянить – закидывать трамваи камнями и травмировать полицейских в Лилле, Париже и Ницце, никто не возмущается громко.

Погромы в Париже привели к десяткам задержаний

Сегодня у десяти тысяч полицейских и жандармов будет горячая ночь. Вместо того чтобы смотреть полуфинал с участием любимой Франции, они будут патрулировать улицы, наперед зная, что в Париже возможны погромы во время празднования успеха Марокко. Или стычки фанатов двух сборных, если французы докажут статус фаворита. Около 5 тысяч полицейских будут размещены в столице и окрестностях.

Но хватит ли их сил? Понятно, что абсолютное большинство фанатов Марокко – от Брюсселя до Нью-Йорка, от Мадрида до Парижа, ведут себя нормально. Могут жечь файера, но кто знает о существовании дичайшего дерби Касабланки – матчах «Раджи» против «Видада», того не удивишь пиротехникой. Марокканцы массово прибыли в Катар, на Францию на трибунах окажут давление более 45 000 фанатов.

Футбольный успех – повод разбросанного по миру арабского народа заявить о себе через радость. Радость, а не дикость. Большая разница между гуляниями с флагами Марокко в Париже и желанием украсть телефон или колье, разбив витрину магазина. После столкновения фанатов Марокко и Франции в Париже задержали 74 человек, но были и другие случаи – в Испании, в Нидерландах, в Бельгии.

Похоже, кроме агрессивных подростков, которых четко видно на видео – тощие и необязательно трезвые, судя по движениям, в толпе оказались обычные бандиты. Пользуются ситуацией, возможно, грабят дорогие магазины у Елисейских полей и в других городах, маскируя под празднование успеха в футболе. Хаос порождает безнаказанность. А рядом марширует обычный бессмысленный вандализм.

Сборная Марокко – самая семейная команда турнира

Марокканские болельщики нападали на копов, бросая в них камни и бутылки первыми за призывы соблюдать порядок. Те отвечали задержаниями и слезоточивым газом. Поскольку в РПЛ доказано, что поведение отдельных правоохранителей на российских стадионах бывало провокационным, в последнюю очередь выберем сторону тех, кто обучен бить людей. Но тяжело понять действия отдельных фанатов.

В Бельгии и Нидерландах тоже праздновали знаковые победы. Например, над Бразилией и Испанией на прошлых ЧМ . Но радостная и нетрезвая толпа не бросала камни в витрины. Не исключаем, что у иммигрантов и копов конфликты на местах. Тем более речь о представителях другой культуры, а полицейские предвзяты в таких случаях. Но в Брюсселе, Антверпене, Амстердаме и Роттердаме сегодня будет жаркий вечер.

В отдельных городах Европы решили отменить показ матча на больших экранах, пытаясь рассредоточить народ по заведениям, но вряд ли тактика сработает. Важно, чтобы сегодня идеально отработал судья матча. Если марокканцам покажется, что их выбросили нечестно, или если будет знаковая решающая ошибка в пользу Франции, будет много грязных поступков разъяренной толпы. Пусть все решится честно.

Не нужна война французов и марокканцев после игры. Уже есть пострадавшие – не только предприниматели, чьи магазины разнесли, но и случайно раненные или избитые люди. Агрессию просто запустить, но сложно остановить. Но раз авторитетные марокканцы молчат – будут беспорядки не только в Париже, Ницце и других городах Франции. А вот в Касабланке празднуют бурно и без эксцессов.

Эта двуличность огорчает. Тренер Марокко создал семейную атмосферу в сборной. Разрешает женам, детям и родителям игроков жить рядом в отеле. Мама Реграги впервые за более чем полвека покинула Францию, сейчас в Катаре поддерживает сына. Хакими и Буфаль обнимаются с мамами после побед. И при этом никто из этой семейной сборной не призвал марокканцев вести себя адекватно.

Сын Буну лизал микрофон – подумал, что это что-то вкусное, очень мило. Не мило избивать людей. В Марокко нет погромов, во Франции, Испании, Нидерландах и Бельгии сотни людей нарушали законы. И плохо, что футболисты завоевали большой авторитет во всем мире, но не пользуются им, чтобы остановить насилие. Достаточно одного общего заявления от имени всей сборной, но его не было.