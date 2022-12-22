Многие болельщики «Рубина» против того, чтобы Юран возглавил команду

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сегодня, 12:43

Российский специалист в ближайшие дни проведёт переговоры с руководством «Рубина» о назначении на пост главного тренера. Встреча пройдёт в Казани. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

При этом назначение Юрана может сорваться, так как многие болельщики казанской команды хотят, чтобы клуб на постоянной основе возглавил нынешний наставник — .