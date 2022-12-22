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Многие болельщики «Рубина» против того, чтобы Юран возглавил команду

сегодня, 12:43

Российский специалист Сергей Юран в ближайшие дни проведёт переговоры с руководством «Рубина» о назначении на пост главного тренера. Встреча пройдёт в Казани. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

При этом назначение Юрана может сорваться, так как многие болельщики казанской команды хотят, чтобы клуб на постоянной основе возглавил нынешний наставник — Юрий Уткульбаев.

Переговоры действительно есть, это факт. Но репутация Юрана, мягко говоря, неоднозначная, поэтому окончательного решения на данный момент нет.

Многие болельщики, и не только они, хотели бы, чтобы главным тренером был утверждён нынешний исполняющий обязанности Юрий Уткульбаев, под руководством которого «Рубин» выиграл две игры из двух на финише первой части чемпионата.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:15
Уж точно хуже чем Уткульбаев , не будет.
И вообще кто такой и чего добился, этот Уткульбаев ???
Сезон отработал в Актобе и его попросили от туда. Потом работал четыре сезона в Нефтехимике , и в 2020 перешёл тренировать молодёжь Рубина. И что , какие задачи теперь перед ним ставит руководство клуба, стать крепким орешком в ФНЛ ??? И сравнивать даже не стану с Юраном . Юран может таким преподавать в школе тренеров !) А болельщики не всегда адекватно расценивают все За и Против и тем более не видят и незнают множество специфических нюансов . Так что вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Ну а время покажет кто станет главным тренером.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:48
Не знаю на сколько мнение болельщиков повлияет на решение руководства
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