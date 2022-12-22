ФИФА назвала претендентов на получение приза лучшему вратарю

1671716168

сегодня, 16:36

ФИФА назвала семь претендентов на звание лучшего вратаря и получение приза The Best FIFA Football Awards.

Церемония награждения состоится 27 февраля 2023 года. Будут отмечены достижения в период с 8 августа 2021 по 18 декабря 2022 года.

В прошлом году приз получил Эдуар Менди из «Челси».

Список претендентов:

(«Ливерпуль», Бразилия).

(«Севилья», Марокко).

(«Реал», Бельгия).

(«Динамо» Загреб, Хорватия).

(«Милан», Франция).

(«Астон Вилла», Аргентина).

(«Бавария», Германия).