Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призы

ФИФА назвала претендентов на получение приза лучшему вратарю

сегодня, 16:36

ФИФА назвала семь претендентов на звание лучшего вратаря и получение приза The Best FIFA Football Awards.

Церемония награждения состоится 27 февраля 2023 года. Будут отмечены достижения в период с 8 августа 2021 по 18 декабря 2022 года.

В прошлом году приз получил Эдуар Менди из «Челси».

Список претендентов:

Алиссон («Ливерпуль», Бразилия).

Яссин Буну («Севилья», Марокко).

Тибо Куртуа («Реал», Бельгия).

Доминик Ливакович («Динамо» Загреб, Хорватия).

Мик Меньян («Милан», Франция).

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина).

Мануэль Нойер («Бавария», Германия).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноФлорентино Перес получил награду Golden Foot Prestige Award
Сегодня, 13:37
ОфициальноАлаба в третий раз подряд признан лучшим футболистом года в Австрии
Сегодня, 10:28
Ди Мария перед финалом написал жене, что забьёт гол и станет чемпионом мира
Вчера, 23:13
Агуэро поставил 1001 доллар на то, что Месси станет лучшим игроком ЧМ
20 декабря
Месси — лучший футболист 2022 года по версии пользователей сайта Goal
20 декабря
Месси признан лучшим спортсменом 2022 года по версии BBC Sports
20 декабря
Сортировать
Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Любoмир (раскрыть)
сегодня в 17:18
Раз есть Ливакович, Буну и Мартинес, то значит, что после
Asper
Asper ответ Любoмир (раскрыть)
сегодня в 17:17, ред.
Вряд ли бы до ЧМ про Мартинеса, Ливаковича и Буну вспомнили, так что, мне кажется, ответ очевиден.
Любoмир
Любoмир
сегодня в 17:16
Интересно этот список составлялся уже после ЧМ или до его?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:07
Наверно Куртуа, обладатель ЛЧ
rhskmz
rhskmz
сегодня в 16:54
От Москвы до Гималаев король воздуха Дасаев !
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 16:50
Мартинесу будет страшно вручать... Мало ли, это не Катар..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:43
Я за Ливаковича...
Nazi
Nazi
сегодня в 16:42, ред.
конечно быдлоаргу :) он лучший вратарь всех времен и народов :)
ему и дадут :) позорная фифа..
протон
протон
сегодня в 16:38
Мартинес и Ливакович конечно такое себе. Есть же золотая перчатка лучшего вратаря ЧМ, которую сам FIFA и вручает, какой смысл номинировать вратарей снова уже для общей награды? Или это типа камень в сторону УЕФА, мол нам плевать на ЛЧ?

Куртуа, Алиссон и Меньян лучшие за этот период. Играли в топ-турнирах, брали трофеи, признавались лучшими вратарями в различных турнирах. Буну тоже хорош в Севилье, но будем честны, он тоже в списке только из-за ЧМ
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 16:37
тут без варьантов. вы и сами знаете что это Диего Коста
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 