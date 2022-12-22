ФИФА назвала претендентов на получение приза лучшему вратарю

ФИФА назвала семь претендентов на звание лучшего вратаря и получение приза The Best FIFA Football Awards.
Церемония награждения состоится 27 февраля 2023 года. Будут отмечены достижения в период с 8 августа 2021 по 18 декабря 2022 года.
В прошлом году приз получил Эдуар Менди из «Челси».
Список претендентов:
Алиссон («Ливерпуль», Бразилия).
Яссин Буну («Севилья», Марокко).
Тибо Куртуа («Реал», Бельгия).
Доминик Ливакович («Динамо» Загреб, Хорватия).
Мик Меньян («Милан», Франция).
Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина).
Мануэль Нойер («Бавария», Германия).
ему и дадут :) позорная фифа..
ему и дадут :) позорная фифа..
Куртуа, Алиссон и Меньян лучшие за этот период. Играли в топ-турнирах, брали трофеи, признавались лучшими вратарями в различных турнирах. Буну тоже хорош в Севилье, но будем честны, он тоже в списке только из-за ЧМ
Куртуа, Алиссон и Меньян лучшие за этот период. Играли в топ-турнирах, брали трофеи, признавались лучшими вратарями в различных турнирах. Буну тоже хорош в Севилье, но будем честны, он тоже в списке только из-за ЧМ