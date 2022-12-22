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Флорентино Перес получил награду Golden Foot Prestige Award

сегодня, 13:37

Президент «Реала» Флорентино Перес награждён премией Golden Foot Prestige Award 2022.

Перес получил награду в знак признания заслуг во главе клуба. Награждение состоялось в Гримальди Форуме в Монако. Впервые у руля «сливочных» испанец встал в 2000 году. В 2021-м он отметил 60-летие в качестве члена Королевского клуба. Президент прокомментировал:

Я посвятил значительную часть своей жизни этому клубу, который всегда был и остаётся одной из моих самых больших страстей, как и для миллионов людей по всему миру. Я работаю каждый день, чтобы «Реал Мадрид» занял достойное место благодаря своей истории и титулам.

Этому клубу 120 лет, и всё, что он представляет, является продуктом ценностей, которые передавались из поколения в поколение. Такие ценности, как работа, постоянное совершенствование, смирение, уважение, солидарность и, прежде всего, никогда не сдаваться перед лицом невзгод. Быть президентом «Реала» — это не только честь, но и большая ответственность. И это признание – новый импульс продолжать работать с таким же энтузиазмом, как всегда.

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Все комментарии
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5txfdgvx3qxe
сегодня в 16:41
Крутой дальновидный президент, здоровья ему, настоящий глава лучшего клуба в мире, если про футбол то это Реал Мадрид
протон
протон
сегодня в 15:24
Один из самых значимых людей в истории не только Реала, но и футбола в целом. Дед очень неоднозначный, но хорошего за ним в футболе всё же больше, чем плохого.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:12
Солидный срок у штурвала...
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