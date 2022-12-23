Защитник «Баварии» признан футболистом года в Канаде

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сегодня, 09:59

Защитник «Баварии» и сборной Канады признан лучшим футболистом страны в 2022 году.

В прошедшем сезоне Дэвис выиграл в составе клуба чемпионат и Суперкубок Германии.

Левый защитник также сыграл со сборной Канады на чемпионате мира в Катаре. Для канадцев это был первый чемпионат мира за последние 36 лет.

Дэвис стал автором первого гола на чемпионатах мира в истории сборной. Кроме того, он был единственным игроком в составе сборной, отыгравшим каждую минуту на турнире.

Футболист «Баварии» признавался игроком года в Канаде четыре раза за последние пять лет.