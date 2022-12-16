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ФИФА подтвердила, что с 2025 года на Клубном ЧМ будет 32 команды

вчера, 14:36

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что формат проведения Клубного чемпионата мира изменится с 2025 года.

Клубный чемпионат мира в новом формате состоится в 2025 году. В нём примут участие 32 команды, что сделает его похожим на чемпионат мира среди сборных.

Ранее сообщалось о том, что европейские клубы отказались от нового формата турнира.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:34
Идея изначально провальная. Разница в уровне клубов разных конфедераций просто огромная, намного больше, чем на уровне сборных. Плюс усталость игроков после сезона либо в течение него. Дополнительные 7 матчей для команды победителя - серьёзная нагрузка на игроков.

Вполне допускаю, что после такого идея создания Суперлиги снова станет актуальной.

P.s. и главный вопрос: по каким критериям будет организован отбор для участия в этом мероприятии?
dok66
dok66
вчера в 16:01
Опять за рыбу деньги . Вот будет интересно , если на Чемп приедут вторые составы .
chromage
chromage
вчера в 15:44
Зачем он нужен понятно. Чтобы клубы из Южной Америки и Азии могли продавать своих игроков в Европу. В остальном довольно не интересный турнир, справедливости ради.
Alex12357
Alex12357
вчера в 15:05
Инфантино подтвердил что после этого провального ЧМ его выгонят или посадят ,второе было бы лучше!!!
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 15:04
Тупо деньги рубить
Djebrael
Djebrael
вчера в 15:01
Посмотрим на сколько это будет полезно для футбола, а особенно для игроков
barcamilan
barcamilan
вчера в 14:57
правильное решение
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 14:45
Не все этому будут рады...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:38
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