ФИФА подтвердила, что с 2025 года на Клубном ЧМ будет 32 команды

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что формат проведения Клубного чемпионата мира изменится с 2025 года.
Клубный чемпионат мира в новом формате состоится в 2025 году. В нём примут участие 32 команды, что сделает его похожим на чемпионат мира среди сборных.
Ранее сообщалось о том, что европейские клубы отказались от нового формата турнира.
Вполне допускаю, что после такого идея создания Суперлиги снова станет актуальной.
P.s. и главный вопрос: по каким критериям будет организован отбор для участия в этом мероприятии?
Вполне допускаю, что после такого идея создания Суперлиги снова станет актуальной.
P.s. и главный вопрос: по каким критериям будет организован отбор для участия в этом мероприятии?