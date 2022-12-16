ФИФА подтвердила, что с 2025 года на Клубном ЧМ будет 32 команды

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вчера, 14:36

Президент ФИФА подтвердил, что формат проведения Клубного чемпионата мира изменится с 2025 года.

Клубный чемпионат мира в новом формате состоится в 2025 году. В нём примут участие 32 команды, что сделает его похожим на чемпионат мира среди сборных.

Ранее сообщалось о том, что европейские клубы отказались от нового формата турнира.