Клубы Европы отказались от нового Клубного чемпионата мира для 32 команд

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сегодня, 11:29

Европейские клубы отказались от предложенного ранее ФИФА Клубного чемпионата мира для 32 команд. Турнир должен был состояться в 2025 году в США .

ФИФА надеялась решить данный вопрос в рамках встречи Ассоциации европейских клубов, на которой были представлены интересы 220 ведущих европейских клубов. Но президент ФИФА в последний момент убрал данный вопрос с повестки, когда стало ясно, что этот проект одобрен не будет. ФИФА пребывает в беспокойстве по причине этой ситуации.

УЕФА не поддерживает эту идею, ибо видит в ней угрозу для Лиги чемпионов. Возможно, внушительные призовые могут изменить настрой клубов – ФИФА обещает, что они составят 150 млн фунтов. ФИФА планирует провести клубный чемпионат мира в 2025-м, данный турнир стал бы тестовым перед чемпионатом мира 2026.