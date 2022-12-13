Клубы Европы отказались от нового Клубного чемпионата мира для 32 команд

Европейские клубы отказались от предложенного ранее ФИФА Клубного чемпионата мира для 32 команд. Турнир должен был состояться в 2025 году в США.
ФИФА надеялась решить данный вопрос в рамках встречи Ассоциации европейских клубов, на которой были представлены интересы 220 ведущих европейских клубов. Но президент ФИФА Джанни Инфантино в последний момент убрал данный вопрос с повестки, когда стало ясно, что этот проект одобрен не будет. ФИФА пребывает в беспокойстве по причине этой ситуации.
УЕФА не поддерживает эту идею, ибо видит в ней угрозу для Лиги чемпионов. Возможно, внушительные призовые могут изменить настрой клубов – ФИФА обещает, что они составят 150 млн фунтов. ФИФА планирует провести клубный чемпионат мира в 2025-м, данный турнир стал бы тестовым перед чемпионатом мира 2026.
ФИФА планирует, чтобы Клубный чемпионат мира в своей новой версии проходил раз в четыре года вместо ежегодного турнира, который есть сейчас.
Клубному футболу Европы нужна новая структура и новый формат ЛЧ, где будут максимум 16-20 команд на групповом этапе. Либо создать на их основе регулярный внутренний европейский клубный чемпионат, где все эти 16-20 топов сыграют между собой как минимум дважды... Остальная "шпана" пусть в ЛЕ шебуршится, да дворовых ференцварошей там по полю раскатывает...
Клубному футболу Европы нужна новая структура и новый формат ЛЧ, где будут максимум 16-20 команд на групповом этапе. Либо создать на их основе регулярный внутренний европейский клубный чемпионат, где все эти 16-20 топов сыграют между собой как минимум дважды... Остальная "шпана" пусть в ЛЕ шебуршится, да дворовых ференцварошей там по полю раскатывает...