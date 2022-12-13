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Клубы Европы отказались от нового Клубного чемпионата мира для 32 команд

сегодня, 11:29

Европейские клубы отказались от предложенного ранее ФИФА Клубного чемпионата мира для 32 команд. Турнир должен был состояться в 2025 году в США.

ФИФА надеялась решить данный вопрос в рамках встречи Ассоциации европейских клубов, на которой были представлены интересы 220 ведущих европейских клубов. Но президент ФИФА Джанни Инфантино в последний момент убрал данный вопрос с повестки, когда стало ясно, что этот проект одобрен не будет. ФИФА пребывает в беспокойстве по причине этой ситуации.

УЕФА не поддерживает эту идею, ибо видит в ней угрозу для Лиги чемпионов. Возможно, внушительные призовые могут изменить настрой клубов – ФИФА обещает, что они составят 150 млн фунтов. ФИФА планирует провести клубный чемпионат мира в 2025-м, данный турнир стал бы тестовым перед чемпионатом мира 2026.

ФИФА планирует, чтобы Клубный чемпионат мира в своей новой версии проходил раз в четыре года вместо ежегодного турнира, который есть сейчас.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:03, ред.
И ФИФА - в топку и УЕФА, с их отмыванием бабла на Лигах Наций, ЛК и прочей ереси - тоже в топку.
Клубному футболу Европы нужна новая структура и новый формат ЛЧ, где будут максимум 16-20 команд на групповом этапе. Либо создать на их основе регулярный внутренний европейский клубный чемпионат, где все эти 16-20 топов сыграют между собой как минимум дважды... Остальная "шпана" пусть в ЛЕ шебуршится, да дворовых ференцварошей там по полю раскатывает...
ОПС
ОПС
сегодня в 12:00
Зачем еще что то нагромождать, если и так всего хватает. Правильно европейцы отказались. А без них уже ничего не будет.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:39
ФИФА хотела подзаработать на этом.
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 11:33
кроме жадного Инфантило это чюдо в перьях под нозванием Клубный Чемпионат мира на 32 команды ни кому не сдался

есть нормалный чемпионат мира для сборных, а для лутших клубов есть соревнование Лига Шампионов. ни кто не будеть смотреть эту дич
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:31
Сил у игроков просто не хватит на это.
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