Президент ПСЖ высказался о возможном проведении финала ЛЧ не в Европе

Президент ПСЖ допускает, что в будущем финал Лиги чемпионов могут провести не в Европе.

Это пока не обсуждалось, но почему бы и нет? Провести матч Лиги чемпионов вне Европы – не только в Дохе, но и в США , в Азии... Это помогло бы турниру стать лучше.

Изучить новые рынки и увеличить число болельщиков – это неплохая мысль.