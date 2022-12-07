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Президент ПСЖ высказался о возможном проведении финала ЛЧ не в Европе

вчера, 20:19

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи допускает, что в будущем финал Лиги чемпионов могут провести не в Европе.

Это пока не обсуждалось, но почему бы и нет? Провести матч Лиги чемпионов вне Европы – не только в Дохе, но и в США, в Азии... Это помогло бы турниру стать лучше.

Изучить новые рынки и увеличить число болельщиков – это неплохая мысль.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:27, ред.
А почему только финал ЛЧ ? Надо весь турнир, начиная с летнего отбора, куда-нибудь в Конго забубенить..., для популяризации спорта № 1..., пущай экзотики накушаются.
Ну..., или на худой конец к нам, - в Антигуа и Барбуду..., если Конговцы откажут.
lotsman
lotsman
вчера в 21:36
Это какая то глупость. Болельщики команд, участников финала ЛЧ, должны будут из Европы лететь на противоположную часть планеты?
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 21:12
Ну мне как раз кажется МС ближе,чем ПСЖ. У Сити команда сбалансированная, скамейка крутая, регулярные бои в АПЛ иногда и с крепкими командами. У ПСЖ этого нет,чемпионат без интриги и конкурента, нет места закалки.
Брулин
Брулин
вчера в 20:59
В КНДР будет кубок России.Все мы с удовольствием будем гонять на финалы лч в Чикаго, Лос-Анджелес или Дубай. Это великолепные места
monah-10
monah-10 ответ ЕL FENOMENО (раскрыть)
вчера в 20:58
Долго это ПСЖ, а никогда это МС, все-таки разные понятия.
pomor45
pomor45
вчера в 20:48
Европейскую заразу типа лгбт оставьте у себя.
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 20:48
ПСЖ долго еще не возьмет. Они напов покупают, а центр поля дырявый.
monah-10
monah-10 ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 20:47
Бабло.....
monah-10
monah-10 ответ ЕL FENOMENО (раскрыть)
вчера в 20:45
Знаю, текст просто про ПСЖ был, а МС также одного поле ягода, ПСЖ еще свое возьмет, а вот когда МС возьмет это вопрос, пока там Пеп, а он надолго прописался, то никогда.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 20:39
Это уже бред. Зачем переносить европейские турниры, на другие континенты?
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 20:34
МС тоже играл с Челси, но этого мало. Нужен костяк и дух, его у них нет.
monah-10
monah-10 ответ ЕL FENOMENО (раскрыть)
вчера в 20:32
Плюс МС, но ПСЖ все-таки в финале играли.
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО
вчера в 20:21
Вам какая разница,вы там не сыграете.
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