Президент ПСЖ высказался о возможном проведении финала ЛЧ не в Европе

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи допускает, что в будущем финал Лиги чемпионов могут провести не в Европе.
Это пока не обсуждалось, но почему бы и нет? Провести матч Лиги чемпионов вне Европы – не только в Дохе, но и в США, в Азии... Это помогло бы турниру стать лучше.
Изучить новые рынки и увеличить число болельщиков – это неплохая мысль.
Ну..., или на худой конец к нам, - в Антигуа и Барбуду..., если Конговцы откажут.
Ну..., или на худой конец к нам, - в Антигуа и Барбуду..., если Конговцы откажут.