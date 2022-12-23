ФИФА назвала автора лучшего гола ЧМ-2022

ФИФА назвала автора лучшего гола чемпионата мира в Катаре.
Итоги голосования были подведены сегодня.
Лучшим голом признан мяч, забитый футболистом сборной Бразилии Ришарлисоном в матче с Сербией на групповом этапе. На голосование был номинирован ещё один гол бразильца — в матче с Южной Кореей в 1/8 финала турнира.
В списке номинантов также были Салем Ад-Даусари (Аргентина — Саудовская Аравия), Коди Гакпо (Нидерланды — Эквадор), Энцо Фернандес (Аргентина — Мексика), Венсан Абубакар (Камерун — Сербия), Луис Чавес (Саудовская Аравия — Мексика), Килиан Мбаппе (Франция — Польша), Паик Сеунг-Хо (Южная Корея — Бразилия), Неймар (Хорватия — Бразилия).
А если говорить не про этих двоих, то для меня самое фантастическое на ЧМ - второй гол японцев Испании. Но в нем 99% - пас, а для лучших пасов наград не придумали.
После него выберу гол Ришарлисона корейцам с молниеносной перепасовкой.
А если говорить не про этих двоих, то для меня самое фантастическое на ЧМ - второй гол японцев Испании. Но в нем 99% - пас, а для лучших пасов наград не придумали.
После него выберу гол Ришарлисона корейцам с молниеносной перепасовкой.
намотай себе на ус —
все голы хороши,
выбирай
на вкус!
намотай себе на ус —
все голы хороши,
выбирай
на вкус!