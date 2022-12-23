ФИФА назвала автора лучшего гола ЧМ-2022

1671786660

сегодня, 12:11

ФИФА назвала автора лучшего гола чемпионата мира в Катаре.

Итоги голосования были подведены сегодня.

Лучшим голом признан мяч, забитый футболистом сборной Бразилии в матче с Сербией на групповом этапе. На голосование был номинирован ещё один гол бразильца — в матче с Южной Кореей в 1/8 финала турнира.

В списке номинантов также были (Аргентина — Саудовская Аравия), (Нидерланды — Эквадор), (Аргентина — Мексика), (Камерун — Сербия), (Саудовская Аравия — Мексика), (Франция — Польша), (Южная Корея — Бразилия), (Хорватия — Бразилия).