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ФИФА назвала автора лучшего гола ЧМ-2022

сегодня, 12:11

ФИФА назвала автора лучшего гола чемпионата мира в Катаре.

Итоги голосования были подведены сегодня.

Лучшим голом признан мяч, забитый футболистом сборной Бразилии Ришарлисоном в матче с Сербией на групповом этапе. На голосование был номинирован ещё один гол бразильца — в матче с Южной Кореей в 1/8 финала турнира.

В списке номинантов также были Салем Ад-Даусари (Аргентина — Саудовская Аравия), Коди Гакпо (Нидерланды — Эквадор), Энцо Фернандес (Аргентина — Мексика), Венсан Абубакар (Камерун — Сербия), Луис Чавес (Саудовская Аравия — Мексика), Килиан Мбаппе (Франция — Польша), Паик Сеунг-Хо (Южная Корея — Бразилия), Неймар (Хорватия — Бразилия).

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:23
Бразильцы забивали красивые голы, на любой вкус. Неудивительно, что аж три их гола попали в список номинантов. Согласен с выбором ФИФА.
barca200885
barca200885
сегодня в 14:14
На вой вкус, лучший гол, первый гол Сауд.Аравии. Классно развернулся, убрал двоих и положил в верхний угол.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:27, ред.
Кайф для нищих одним словом. Гол Ришарлисона сербам, Неймара хорватам, розыгрыш голландцев со штрафного в матче с аргами, ну и Мбаппе в финале нехило слёта пробил в ворота этого недоразвитого... - вот и весь мундиаль.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:27
Странно, что не гол карлика признан лучшим мало того, гнома даже в списке нет.
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 13:17
Чавес - лучший.
John 5mith
John 5mith ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:15
Да куда Месси до дельфина? Там правда один гол, зато шедевр. Правда же?
А если говорить не про этих двоих, то для меня самое фантастическое на ЧМ - второй гол японцев Испании. Но в нем 99% - пас, а для лучших пасов наград не придумали.
После него выберу гол Ришарлисона корейцам с молниеносной перепасовкой.
pomor45
pomor45
сегодня в 13:14
Авторов переворошив,
намотай себе на ус —
все голы хороши,
выбирай
     на вкус!
Лысый физрук
Лысый физрук ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:39
Опередил)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:32, ред.
А где голы Месси с левых пен? красиво же, правда?
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 12:25
конечьно же это гол Салем Ад-Даусари Оргентине. Он показаль Карлану каталанскому что такое насчтоящий красивый футбол и как забивают короли Футбола (не с пеналти)
Гость
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