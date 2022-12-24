Назван лучший российский комментатор на ЧМ-2022

признан лучшим российским комментатором чемпионата мира 2022 года. Шнякин прокомментировал полученную награду.

Спасибо моей жене! Как только я узнал, что есть возможность поехать на ЧМ , я спросил у неё разрешение, потому что у меня младшей дочке два месяца. Было удивительное путешествие.

Здорово, что каждая премия именная. Если бы не было великих комментаторов, не было бы нас, молодых комментаторов.