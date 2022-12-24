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Назван лучший российский комментатор на ЧМ-2022

сегодня, 17:39

Дмитрий Шнякин признан лучшим российским комментатором чемпионата мира 2022 года. Шнякин прокомментировал полученную награду.

Спасибо моей жене! Как только я узнал, что есть возможность поехать на ЧМ, я спросил у неё разрешение, потому что у меня младшей дочке два месяца. Было удивительное путешествие.

Здорово, что каждая премия именная. Если бы не было великих комментаторов, не было бы нас, молодых комментаторов.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 20:14
Шнякин хороший комментатор и в футболе разбирается неплохо. Тем более было удивительно от него слышать, что Месси не показали ЖК в игре с голландцами за игру в откровенный волейбол по причине, что он, Месси, не сорвал этим опасную атаку.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 19:53, ред.
Чердак сам себя кинул, когда РМ раньше времени похоронил в матче с МС.
Выглядел он в студии после того матча, право, как л*х.

Если же выбирать из современников вкупе..., то лучше и интереснее Уткина (в его вменяемой версии) никто футбол не комментировал. Вася и нюансы игры раскладывал (по эпизодам), да и с юморцом у него всё в тему шло.
Ну и покойный Розанов (земля пухом) хорошо футбол понимал.

Что до нынешних, новоявленных мальчиков..., по большому счёту некого и выделить. Поэтому... пусть уж лучше будет сердобольный Шнякин, нежели ничего не смыслящий Арустамян.
Capral
Capral ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
сегодня в 19:42
Озеров, никогда не был лучшим комментатором. Другое дело, что он был учеником Синявского и присутствовал почти на всех значимых спортивных форумах. Кроме того, Озерова любили в стране, он был самым популярным спортивным ведущим. Хоккейным комментатором, лучшим, был пожалуй Е.Майоров, а футбольным- В.Маслаченко. Но конечно, после тех ЛЮДЕЙ, на нынешних, смотреть неприятно, тем-более слушать...
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 19:33, ред.
А Генич и вовсе этого не переживёт... Теперь, точно без трусов припрётся.
Tostao
Tostao
сегодня в 18:52
Лучший из худших...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:35
Неценко не имеет права носить имя комментатора
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 18:16
Настоящие комментаторы, такие как Озеров и Махарадзе перевернулись в гробу от нынешних "звёзд" спортивного микрофона.
pomor45
pomor45
сегодня в 18:15
Лучший есть всегда, пусть и не для всех и должного качества.
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 17:57
Лучше Шмурнова никого не было, даже когда спартак проигрывал Зениту 7-1, он всех убеждал, что спартак играл не хуже Зенита.
minai
minai
сегодня в 17:56
Уткин. Лучше всех - пьяный в *овнище Уткин.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:40
А как это Чердака кинули... непорядок...:)))
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