Назван лучший российский комментатор на ЧМ-2022

Дмитрий Шнякин признан лучшим российским комментатором чемпионата мира 2022 года. Шнякин прокомментировал полученную награду.
Спасибо моей жене! Как только я узнал, что есть возможность поехать на ЧМ, я спросил у неё разрешение, потому что у меня младшей дочке два месяца. Было удивительное путешествие.
Здорово, что каждая премия именная. Если бы не было великих комментаторов, не было бы нас, молодых комментаторов.
Выглядел он в студии после того матча, право, как л*х.
Если же выбирать из современников вкупе..., то лучше и интереснее Уткина (в его вменяемой версии) никто футбол не комментировал. Вася и нюансы игры раскладывал (по эпизодам), да и с юморцом у него всё в тему шло.
Ну и покойный Розанов (земля пухом) хорошо футбол понимал.
Что до нынешних, новоявленных мальчиков..., по большому счёту некого и выделить. Поэтому... пусть уж лучше будет сердобольный Шнякин, нежели ничего не смыслящий Арустамян.
Выглядел он в студии после того матча, право, как л*х.
Если же выбирать из современников вкупе..., то лучше и интереснее Уткина (в его вменяемой версии) никто футбол не комментировал. Вася и нюансы игры раскладывал (по эпизодам), да и с юморцом у него всё в тему шло.
Ну и покойный Розанов (земля пухом) хорошо футбол понимал.
Что до нынешних, новоявленных мальчиков..., по большому счёту некого и выделить. Поэтому... пусть уж лучше будет сердобольный Шнякин, нежели ничего не смыслящий Арустамян.