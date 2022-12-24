Малафеев сделал выбор между Месси и Роналду

Бывший вратарь «Зенита» ответил на вопрос, поставлена ли точка в противостоянии между и после победы Лео на чемпионате мира.

Я бы не преуменьшал достоинств Криштиану. Это очень сложное сравнение с точки зрения достижений результата и вклада в успехи клубов и сборных. Это сильное противостояние, которое запомнится надолго. Месси заслуженно победил на чемпионате мира со сборной Аргентины. Лионель многое доказал и действительно заслужил победу. Наверное, все бы расстроились, если бы Аргентина проиграла. Как бы мне ни нравился Криштиану благодаря своей универсальности и меньшему количеству слабых сторон, но у него нет того, что есть у Месси. А у Лионеля есть то, чего нет ни у кого. Объективно Месси победил, но не хочу преуменьшать достижения Криштиану. Он внес не меньший вклад в успехи своих клубов и сборных.

Я бы взял в свою команду Роналду, а не Месси? Да.