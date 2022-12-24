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Малафеев сделал выбор между Месси и Роналду

сегодня, 22:02

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев ответил на вопрос, поставлена ли точка в противостоянии между Лионелем Месси и Криштиану Роналду после победы Лео на чемпионате мира.

Я бы не преуменьшал достоинств Криштиану. Это очень сложное сравнение с точки зрения достижений результата и вклада в успехи клубов и сборных. Это сильное противостояние, которое запомнится надолго. Месси заслуженно победил на чемпионате мира со сборной Аргентины. Лионель многое доказал и действительно заслужил победу. Наверное, все бы расстроились, если бы Аргентина проиграла. Как бы мне ни нравился Криштиану благодаря своей универсальности и меньшему количеству слабых сторон, но у него нет того, что есть у Месси. А у Лионеля есть то, чего нет ни у кого. Объективно Месси победил, но не хочу преуменьшать достижения Криштиану. Он внес не меньший вклад в успехи своих клубов и сборных.

Я бы взял в свою команду Роналду, а не Месси? Да.

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ABir
ABir
сегодня в 22:26
Оба этих игрока навсегда вошли и останутся в истории мирового футбола на равных с Пеле и Марадоной
протон
протон
сегодня в 22:11
Вот что сказал ещё один мадриста - Лука Модрич: «Я смотрел финал чемпионата мира и был очень рад за Лео Месси и Аргентину. Думаю, они заслужили эту победу. Дебаты о лучшем? люди могут спорить сколько угодно, но для меня нет никого выше него. Он величайший из тех, кто когда-либо делал это».

Фанатам той или иной стороны, имеется ввиду Месси и Роналду, стоить успокоиться и перестать спорить. Это два фантастических игрока, просто у каждого свой характер, свой путь.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 22:03
Что то долго Влад выбирал.... и одному подмазать и второго не обидеть...
Гость
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