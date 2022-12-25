Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Сочи» объявил о назначении Бердыева главным тренером клуба

сегодня, 10:14

Пресс-служба «Сочи» объявила о назначении Курбана Бердыева на должность главного тренера клуба.

70-летний специалист приступит к работе с нового года. Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что контракт с Бердыевым подписан на 2,5 года.

«Сочи» объявил о назначении Бердыева главным тренером клуба

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Авраам Грант возглавил сборную Замбии
22 декабря
ОфициальноМихневич 31 декабря покинет пост главного тренера сборной Польши
22 декабря
ОфициальноВ «Локомотиве» сменился пресс-атташе и директор по коммуникациям
22 декабря
Официально«Кальяри» объявил об отставке главного тренера клуба
20 декабря
ОфициальноСемшов — главный тренер «Чайки»
19 декабря
ОфициальноСаутгейт продолжит работать в сборной Англии
18 декабря
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:27
«Сочи» объявил о назначении Бердыева главным тренером клуба .
Здравствуйте товарищ Курбан Бекиевич и прощай некогда классный клуб "Сочи " !) Невижу ни одного положительного факта в пользу этого назначения. Заглянуть в статистику работы Курбана Бекиевича за последние годы в тех или иных клубах и можно сделать однозначный вывод, он уже далеко не тот тренер который выигрывал Барселону и т.д. Да и футбол который он проповедует давно не даёт результатов, глядя на опять же его работу в клубах последних лет. Сочи станет одним из скучных и средних команд чемпионата России. Это моё субъективное мнение и в конце сезона можно будет увидеть работу Курбан Бекиевича и мою правоту или моё ошибочное мнение. Всем Добра !
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 12:21
Приехали. Теперь увидим вместо атакующей весёленькой команды унылый автобус, просмотр игр которого вызывает рвотные позывы как было с Рубином туркмена. Гыгыгы
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:19
Где бабло, там и старик туркмен.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:18
Хороший специалист, теплый климат, купюры у клуба шуршат...
Самолеты в Сочи летают, до Ростова и Краснодара, под мигалочку можно добраться максимум за световой день.. Что ещё надо и команде и Курбану Бекиевичу!?
Пожелаем ему удачи!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 12:15
вы сами делаете акцент на его возраст, типа "для такого возраста нормальный результат 10-ое место". ну так зачем нанимать кого-то в таком возрасте? для чего? чтобы войти в топ-5 чемпионата России?
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 11:59
В рубине и ростове получилось.В сочи,тоже ждём удачной и красивой игры!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:56
Ему бы состав укрепить 2-3 отличными ребятами. Пишут, что несколько футболистов "Сочи" уже намылились в другие клубы, потому опыт К.Б. может не помочь.
Лично мне будет приятно видеть его на скамейке запасных, его невозмутимый вид, нравится его немногословность, какая-то нефутбольная интеллигентность.
Про "Сочи" ничего не скажу, а вот гл.тренеру пожелаю удачи. Хотя одно с другим взаимосвязано.
Gahi
Gahi ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 11:54
То же самое говорили когда Бердыев возглавил Ростов, но время расставила всё по своим местам. И в этом случае необходимо время, чтобы увидеть результат, а также на что ещё способен в этом возрасте такой специалист как Курбан Бекиевич. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 11:46
Курбан Бекиевич, матерый человечище, глыбище футбольной России, наряду с Юрием Палычем, на их фоне семаки, карпины абаскали, при всем уважении к новой поросли выглядят малышами в желтых (почему в желтых, надеюсь понятно) штанишках. В командах Бердыева и Семина всегда превалировала мысль на поле, а не бей-беги или "отдай на Дзюбу_Промеса". Ну и четки Бердыева и шапка Семина - это как знак качества))) В добрый путь, Курбан Бекиевич.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:33
Это было Ожидаемо..
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 11:33
что он может подготовить? показать 2 схемы 20-летней давности?
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 11:25
Я думаю 70 лет уже много... Тяжеловато уже в этом возрасте работать и мыслить на полную
Союзник противников
Союзник противников ответ rhskmz (раскрыть)
сегодня в 11:23
Палестинский казак может скрыться на Синае,а ахалтекинский жеребец-в степях Туркмении.У каждого есть пути отступления.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:21
Старый лис заметал следы тщательно,и наконец "обрёл покой".Прощай,"Сочи",тебя разденут догола!!!
Gahi
Gahi
сегодня в 11:13
Ну что Курбан Бекиевич определился с клубом, есть возможность подготовить команду Сочи к оставшимися матчам. После 17 туров команда Сочи, Краснодара и Оренбурга набрали по 25 очков и соответственно делят 7, 8 и 9 место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. Будет очень интересно посмотреть на то, как новая команда Бердыева будет реализовывать идеи своего наставника. Удачи
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 11:11
Я считаю что у Курбана Бекиевича получится добиться успехов в ФК Сочи. Удачи ему.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:53
Это случилось, назад дороги нет...
erdeab28dpyx
erdeab28dpyx
сегодня в 10:50
Теперь сочинский автобус станет одним из лучших в стране.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 10:49
Вопрос - кто кого разведет - еврей или туркмен ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:47
Мне лично очень даже любопытно чем же это закончится. Поживём увидим
chromage
chromage
сегодня в 10:23
Удачи, Курбан Бекиевич! Побед и только побед!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:19
Ну всё,терь и тут всё развалит!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 