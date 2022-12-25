«Сочи» объявил о назначении Бердыева главным тренером клуба .

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сегодня, 10:14

Пресс-служба «Сочи» объявила о назначении на должность главного тренера клуба.

70-летний специалист приступит к работе с нового года. Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что контракт с Бердыевым подписан на 2,5 года.