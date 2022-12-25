«Сочи» объявил о назначении Бердыева главным тренером клуба .

Пресс-служба «Сочи» объявила о назначении Курбана Бердыева на должность главного тренера клуба.
70-летний специалист приступит к работе с нового года. Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что контракт с Бердыевым подписан на 2,5 года.
Пресс-служба «Сочи» объявила о назначении Курбана Бердыева на должность главного тренера клуба.
70-летний специалист приступит к работе с нового года. Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что контракт с Бердыевым подписан на 2,5 года.
Здравствуйте товарищ Курбан Бекиевич и прощай некогда классный клуб "Сочи " !) Невижу ни одного положительного факта в пользу этого назначения. Заглянуть в статистику работы Курбана Бекиевича за последние годы в тех или иных клубах и можно сделать однозначный вывод, он уже далеко не тот тренер который выигрывал Барселону и т.д. Да и футбол который он проповедует давно не даёт результатов, глядя на опять же его работу в клубах последних лет. Сочи станет одним из скучных и средних команд чемпионата России. Это моё субъективное мнение и в конце сезона можно будет увидеть работу Курбан Бекиевича и мою правоту или моё ошибочное мнение. Всем Добра !
Здравствуйте товарищ Курбан Бекиевич и прощай некогда классный клуб "Сочи " !) Невижу ни одного положительного факта в пользу этого назначения. Заглянуть в статистику работы Курбана Бекиевича за последние годы в тех или иных клубах и можно сделать однозначный вывод, он уже далеко не тот тренер который выигрывал Барселону и т.д. Да и футбол который он проповедует давно не даёт результатов, глядя на опять же его работу в клубах последних лет. Сочи станет одним из скучных и средних команд чемпионата России. Это моё субъективное мнение и в конце сезона можно будет увидеть работу Курбан Бекиевича и мою правоту или моё ошибочное мнение. Всем Добра !
Самолеты в Сочи летают, до Ростова и Краснодара, под мигалочку можно добраться максимум за световой день.. Что ещё надо и команде и Курбану Бекиевичу!?
Пожелаем ему удачи!
Самолеты в Сочи летают, до Ростова и Краснодара, под мигалочку можно добраться максимум за световой день.. Что ещё надо и команде и Курбану Бекиевичу!?
Пожелаем ему удачи!
Лично мне будет приятно видеть его на скамейке запасных, его невозмутимый вид, нравится его немногословность, какая-то нефутбольная интеллигентность.
Про "Сочи" ничего не скажу, а вот гл.тренеру пожелаю удачи. Хотя одно с другим взаимосвязано.
Лично мне будет приятно видеть его на скамейке запасных, его невозмутимый вид, нравится его немногословность, какая-то нефутбольная интеллигентность.
Про "Сочи" ничего не скажу, а вот гл.тренеру пожелаю удачи. Хотя одно с другим взаимосвязано.