В «Локомотиве» сменился пресс-атташе и директор по коммуникациям

В «Локомотиве» произошли изменения в департаменте по коммуникациям.
Новым директором по коммуникациям назначен Сергей Дерябкин, ранее занимавший должность руководителя пресс-службы футбольного клуба «Чертаново». Также он работал на различных спортивных телеканалах.
Новым руководителем пресс-службы «железнодорожников» стал Артём Загумённов. Он также будет выполнять функции пресс-атташе основной команды. До этого Артём занимал должность пресс-атташе молодёжной сборной России по футболу, национальной команды по пляжному футболу (мужской и женской), руководителя диджитал-проекта РФС. Загумённов работал в различных спортивных изданиях и на спортивных телеканалах.