В «Локомотиве» сменился пресс-атташе и директор по коммуникациям

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сегодня, 13:51

В «Локомотиве» произошли изменения в департаменте по коммуникациям.

Новым директором по коммуникациям назначен Сергей Дерябкин, ранее занимавший должность руководителя пресс-службы футбольного клуба «Чертаново». Также он работал на различных спортивных телеканалах.