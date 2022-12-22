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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В «Локомотиве» сменился пресс-атташе и директор по коммуникациям

сегодня, 13:51

В «Локомотиве» произошли изменения в департаменте по коммуникациям.

Новым директором по коммуникациям назначен Сергей Дерябкин, ранее занимавший должность руководителя пресс-службы футбольного клуба «Чертаново». Также он работал на различных спортивных телеканалах.

Новым руководителем пресс-службы «железнодорожников» стал Артём Загумённов. Он также будет выполнять функции пресс-атташе основной команды. До этого Артём занимал должность пресс-атташе молодёжной сборной России по футболу, национальной команды по пляжному футболу (мужской и женской), руководителя диджитал-проекта РФС. Загумённов работал в различных спортивных изданиях и на спортивных телеканалах.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:13
Похоже в Локо идет "перестройка на всех этажах"...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:11
Одним словом - пришли люди "погруженные в тему"!)
Гость
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