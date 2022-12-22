Михневич 31 декабря покинет пост главного тренера сборной Польши

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич покинет команду.
Польская футбольная ассоциация сообщает, что официально тренером сборной специалист перестанет быть 31 декабря 2022 года. В ближайшее время начнётся поиск нового наставника.
Михневич возглавлял команду с января этого года. Под его руководством поляки вышли в 1/8 финала плей-офф ЧМ-2022, где уступили Франции (1:3).
Чуть больше года я здесь, и конечно понимаю, что не всем это нравится․ Ближе к делу. Так как это мой последний комментарий на вашем сайте, хотелось бы сделать пометки, хотя может это и не важно․
Касательно очков:
* Уважаемая администрация, Вы могли бы начислять баллы пользователям, которые умеют вступать в аналитический диалог о футболе с другими пользователями. А также могли бы учитывать цензурный фактор, которого не хватает некоторым пользователям. Таким образом, Вы могли бы мотивировать некоторых пользователей писать больше аналитики, для повышения уровня Вашего сайта! Понимаю, что иногда такие диалоги попадают в лучшие, но я имел ввиду создать отдельный блок - +400 очков за аналитический и цензурный диалог каждому. Каждый день один раз.
* Давать 50 баллов каждые 2 часа скучно. Вот это и является главной причиной бытия "многоаккаунтников". Можно создать 100 аккаунтов, и вообще не комментировать, при этом ежемесячно выигрывать несколько призов. Если это бизнес-проект — тогда ладно.
* Вторая причина "бытия": некоторые пользователи попадают в блок "лучший комментарий" чаще, чем другие. Понятно, что есть те, кто их заслуживают, но это не всегда так. У Вас все по правилам, до мельчайших деталей продумано, но оказывается, что это не всегда так.
Касательно коэффициентов:
* Часто, и я уверен, что не я один, мы угадываем счет матча в дополнительное время, но не имеем возможности сделать такую ставку. Угадал счет финала ЧМ - 3:3. Я прогнозировал, что матч закончится со счетом 2:2 в основное время, и станет 3:3 - в дополнительное время. Но нет такой ставки к сожалению, и я не думаю, что это проблема для хорошего программиста.
* Редко бывают такие матчи - 11:0, 11:1, и т.п. Изучая статистику личных матчей некоторых команд, нетрудно добавить и такие точные счеты. Недавно я предсказал счет матча: 11:0, но у вас был только вариант 9:0. Это когда у этих команд были такие встречи - 1:10 и т.п.
П.С. Я уже в группе без призов, и в январе буду играть там. Можете это и не показывать, просто хотел поделиться мнением. Удачи в жизни!
Чуть больше года я здесь, и конечно понимаю, что не всем это нравится․ Ближе к делу. Так как это мой последний комментарий на вашем сайте, хотелось бы сделать пометки, хотя может это и не важно․
Касательно очков:
* Уважаемая администрация, Вы могли бы начислять баллы пользователям, которые умеют вступать в аналитический диалог о футболе с другими пользователями. А также могли бы учитывать цензурный фактор, которого не хватает некоторым пользователям. Таким образом, Вы могли бы мотивировать некоторых пользователей писать больше аналитики, для повышения уровня Вашего сайта! Понимаю, что иногда такие диалоги попадают в лучшие, но я имел ввиду создать отдельный блок - +400 очков за аналитический и цензурный диалог каждому. Каждый день один раз.
* Давать 50 баллов каждые 2 часа скучно. Вот это и является главной причиной бытия "многоаккаунтников". Можно создать 100 аккаунтов, и вообще не комментировать, при этом ежемесячно выигрывать несколько призов. Если это бизнес-проект — тогда ладно.
* Вторая причина "бытия": некоторые пользователи попадают в блок "лучший комментарий" чаще, чем другие. Понятно, что есть те, кто их заслуживают, но это не всегда так. У Вас все по правилам, до мельчайших деталей продумано, но оказывается, что это не всегда так.
Касательно коэффициентов:
* Часто, и я уверен, что не я один, мы угадываем счет матча в дополнительное время, но не имеем возможности сделать такую ставку. Угадал счет финала ЧМ - 3:3. Я прогнозировал, что матч закончится со счетом 2:2 в основное время, и станет 3:3 - в дополнительное время. Но нет такой ставки к сожалению, и я не думаю, что это проблема для хорошего программиста.
* Редко бывают такие матчи - 11:0, 11:1, и т.п. Изучая статистику личных матчей некоторых команд, нетрудно добавить и такие точные счеты. Недавно я предсказал счет матча: 11:0, но у вас был только вариант 9:0. Это когда у этих команд были такие встречи - 1:10 и т.п.
П.С. Я уже в группе без призов, и в январе буду играть там. Можете это и не показывать, просто хотел поделиться мнением. Удачи в жизни!