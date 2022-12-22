Михневич 31 декабря покинет пост главного тренера сборной Польши

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сегодня, 14:07

Главный тренер сборной Польши покинет команду.

Польская футбольная ассоциация сообщает, что официально тренером сборной специалист перестанет быть 31 декабря 2022 года. В ближайшее время начнётся поиск нового наставника.