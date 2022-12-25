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Дюков назвал плюсы нового лимита на легионеров в РПЛ

вчера, 13:35

Президент РФС Александр Дюков высказался о новом лимите на легионеров. В заявку на сезон команды могут вносить не более 13 иностранных игроков, на поле одновременно за клуб может находиться не более восьми легионеров. Также в заявке должно быть не менее 12 воспитанников команды.

Рано делать выводы. Давайте дождемся завершения сезона, после этого подведем итоги. На данный момент мы видим, что выросли количество россиян в заявке и их игровое время, несмотря на этот лимит. Радует, что наши молодые игроки получают больше времени на поле.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 18:54
Если клуб купил 13 легионеров, то с учётом ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ заявки 12-ти своих воспитанников он уже не может покупать российских игроков у других клубов, правильно?
Boricku
Boricku
вчера в 18:14
Это из за того, что бывшим легионерам поспорта дают.
alexamit
alexamit
вчера в 15:18
А жаль.Мельчает Русь.Лучше 3 легионера на поле,чем 8 полудохлых иностранцев.
протон
протон
вчера в 15:17
Дюков будто не понимает, что россиян в заявке стало больше из-за того, что много хороших легионеров уехало, а те кого приходится покупать сейчас ещё и не всегда лучше россиян оказываются.
Пусть Дюков расскажет про лимит на легионеров в Азии,там не более трёх иностранцев можно выпускать на поле(может даже и в заявке иметь)Как зенит будет Азиатскую ЛЧ выигрывать?
При этом очень интересно следить за молодыми ребятами даже вылетевшего Чертаново, Алании или вот слежу за Махачкалой, ребята очень молодые выходят и это перспективно.
makkie
makkie
вчера в 15:11
И давно Дюков матчи Зенита смотрел?))
Там то как раз россияне на лавочке сидят, а в основе загорелые бегают.
Брулин
Брулин
вчера в 14:49
Большинство легов уехали и вместо части легионеров приехали третьесортные леги.
minamata
minamata ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 14:08
В России нечего делать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:48
Ну, выбор молодёжи у Карпина слегка повысился .этим можно согласиться...
ДСА
ДСА
вчера в 13:47
Просто многие иностранцы сбежали из России и освободили места.
Гость
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