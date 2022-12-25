Дюков назвал плюсы нового лимита на легионеров в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков высказался о новом лимите на легионеров. В заявку на сезон команды могут вносить не более 13 иностранных игроков, на поле одновременно за клуб может находиться не более восьми легионеров. Также в заявке должно быть не менее 12 воспитанников команды.
Рано делать выводы. Давайте дождемся завершения сезона, после этого подведем итоги. На данный момент мы видим, что выросли количество россиян в заявке и их игровое время, несмотря на этот лимит. Радует, что наши молодые игроки получают больше времени на поле.
Пусть Дюков расскажет про лимит на легионеров в Азии,там не более трёх иностранцев можно выпускать на поле(может даже и в заявке иметь)Как зенит будет Азиатскую ЛЧ выигрывать?
При этом очень интересно следить за молодыми ребятами даже вылетевшего Чертаново, Алании или вот слежу за Махачкалой, ребята очень молодые выходят и это перспективно.
Пусть Дюков расскажет про лимит на легионеров в Азии,там не более трёх иностранцев можно выпускать на поле(может даже и в заявке иметь)Как зенит будет Азиатскую ЛЧ выигрывать?
При этом очень интересно следить за молодыми ребятами даже вылетевшего Чертаново, Алании или вот слежу за Махачкалой, ребята очень молодые выходят и это перспективно.
Там то как раз россияне на лавочке сидят, а в основе загорелые бегают.
Там то как раз россияне на лавочке сидят, а в основе загорелые бегают.