Дюков назвал плюсы нового лимита на легионеров в РПЛ

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вчера, 13:35

Президент РФС высказался о новом лимите на легионеров. В заявку на сезон команды могут вносить не более 13 иностранных игроков, на поле одновременно за клуб может находиться не более восьми легионеров. Также в заявке должно быть не менее 12 воспитанников команды.