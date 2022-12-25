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Мостовой назвал более значимого игрока для «Сельты», чем он

вчера, 14:56

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал о своём отношении к нападающему команды из Виго Яго Аспасу.

Это один из лучших испанских футболистов в Ла Лиге. Если говорить уже о пройденном этапе, то я бы поставил Яго выше себя – на первое место. Все же он больше лет провел в «Сельте» и продолжает там играть. Со мной «Сельта» пережила великолепные годы, мы гремели в Европе, это останется навсегда в сердцах болельщиков, но если брать статистику, то Аспас превзошел меня. У нас разные позиции на поле, конечно, он и должен был забить больше меня. Я еще лет десять назад заметил его высокий класс. Аспасу уже 35 лет, но он профессионал своего дела, следит за собой, поэтому еще пару сезонов, думаю, он способен выступать на высоком уровне.

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Boricku
Boricku
вчера в 16:26
Саша Царь, красава
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:41, ред.
Ну теперь после такого признания от Саши точно кто то " в берлоге сдохнет"...🙃
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 15:17
Теперь Мостовой очень значимый бот.
Mher Door
Mher Door
вчера в 15:03
Это правда, Яго выше.
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