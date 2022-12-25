Мостовой назвал более значимого игрока для «Сельты», чем он

Бывший футболист «Сельты» рассказал о своём отношении к нападающему команды из Виго .

Это один из лучших испанских футболистов в Ла Лиге. Если говорить уже о пройденном этапе, то я бы поставил Яго выше себя – на первое место. Все же он больше лет провел в «Сельте» и продолжает там играть. Со мной «Сельта» пережила великолепные годы, мы гремели в Европе, это останется навсегда в сердцах болельщиков, но если брать статистику, то Аспас превзошел меня. У нас разные позиции на поле, конечно, он и должен был забить больше меня. Я еще лет десять назад заметил его высокий класс. Аспасу уже 35 лет, но он профессионал своего дела, следит за собой, поэтому еще пару сезонов, думаю, он способен выступать на высоком уровне.