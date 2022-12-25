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Канчельскис — о чемпионстве «Спартака»: «Это смешно и невозможно»

вчера, 16:50

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Зенит» — чемпион РПЛ 2022/2023, как я и говорил в начале сезона, это читалось. А кто еще? «Спартак» и чемпионство? Заканчивайте, это смешно и невозможно. Питер не отпустит золотые медали. Что касается следующего сезона — давайте дождемся его начала.

Максимум для «Спартака» — второе место, и то не факт. Они в теории могут взять Кубок России, посмотрим, команда Абаскаля непредсказуемая и нестабильная. Стабильность — это признак мастерства, чего нет у «красно-белых».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:43
Это РПЛ....
Тут возможно всё...
Аномалия..
pomor45
pomor45
вчера в 18:34
„Мудрый человек может сомневаться в своих мыслях; глупец всегда уверен в себе.“ — Марк Орион
Boricku
Boricku
вчера в 18:10
Кончельский красава, забивака !
nubom
nubom
вчера в 17:42
Если легионеры уедут, то всякое возможно...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:01
Андрейка просто экстрасенс
Гость
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