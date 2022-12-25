Канчельскис — о чемпионстве «Спартака»: «Это смешно и невозможно»

Бывший футболист сборной России высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ .

«Зенит» — чемпион РПЛ 2022/2023, как я и говорил в начале сезона, это читалось. А кто еще? «Спартак» и чемпионство? Заканчивайте, это смешно и невозможно. Питер не отпустит золотые медали. Что касается следующего сезона — давайте дождемся его начала.

Максимум для «Спартака» — второе место, и то не факт. Они в теории могут взять Кубок России, посмотрим, команда Абаскаля непредсказуемая и нестабильная. Стабильность — это признак мастерства, чего нет у «красно-белых».