«Новогоднее безобразие» от БК Мелбет: пожизненные фрибеты активным игрокам

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вчера, 11:41

Участвуйте в щедрой новогодней акции от БК Мелбет и забирайте пожизненные фрибеты!

К Новому году БК Мелбет запускает беспрецедентную акцию для активных игроков – их ждут "безобразно” щедрые, неожиданные и пожизненные подарки.

Что значит пожизненные? Невероятно, но призовые фрибеты будут ежемесячно начисляться на счет победителей при условии сохранения активности беттера. Среди всех игроков, выполнивших условия акции, будут случайным образом разыграны 223 пожизненных фрибета по 2023 рубля. А три самых активных счастливчика заберут главные призы – пожизненные фрибеты 10 000 рублей ежемесячно.

Для участия в акции в период с 25.12.2022 по 15.01.2022 нужно заключить минимум 3 пари на сумму от 500 руб. с кф от 1,6. Каждое последующее пари по критериям идет в зачет и повышает вероятность попадания в рандомайзер, с помощью которого определят победителей. Чем больше пари – тем выше шансы на победу!

БК Мелбет желает крупных выигрышей, драйва и эмоций в новом 2023 году!

Полные правила акции на сайте БК Мелбет.