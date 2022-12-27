«Ювентус» отчитался о серьёзных убытках по итогам прошлого сезона

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вчера, 17:50

«Ювентус» по итогам прошлого сезона потерпел убытки в размере 239,3 млн евро. Данная информация содержится в финансовом отчете, который владельцы клуба утвердили. Что примечательно, это второй по величине убыток, который когда-либо был зарегистрирован клубом Серии А.

Это собрание акционеров «Ювентуса» стало последним, на котором был председателем. Ранее весь совет директоров клуба подал в отставку, это произошло 28 ноября. Функционер открыл заседание следующими словами:

Я желаю всего наилучшего следующему президенту Джанлуке Ферреро, а также новому генеральному директору Маурицио Сканавино. Решение уйти с поста президента было для меня непростым.

Аньелли занял пост президента «Ювентуса» в 2010 году. За это время клуб взял 19 трофеев. Известно, что Прокуратура Турина выдвинула обвинения бывшему руководству «бьянконери».