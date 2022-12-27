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«Ювентус» отчитался о серьёзных убытках по итогам прошлого сезона

вчера, 17:50

«Ювентус» по итогам прошлого сезона потерпел убытки в размере 239,3 млн евро. Данная информация содержится в финансовом отчете, который владельцы клуба утвердили. Что примечательно, это второй по величине убыток, который когда-либо был зарегистрирован клубом Серии А.

Это собрание акционеров «Ювентуса» стало последним, на котором Андреа Аньелли был председателем. Ранее весь совет директоров клуба подал в отставку, это произошло 28 ноября. Функционер открыл заседание следующими словами:

Я желаю всего наилучшего следующему президенту Джанлуке Ферреро, а также новому генеральному директору Маурицио Сканавино. Решение уйти с поста президента было для меня непростым.

Аньелли занял пост президента «Ювентуса» в 2010 году. За это время клуб взял 19 трофеев. Известно, что Прокуратура Турина выдвинула обвинения бывшему руководству «бьянконери».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:40
Что ж тогда Барса в кризисе погрязла? И не смогла себе позволить его продлить? Только ты в это веришь. Он в долговую яму свел один из самых популярных клубов мира. Это еще суметь надо.
А в Юве еще раз повторюсь, коррупционное руководство. Поэтомк не торопись делать выводы до суда.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 00:20
Как Месси может разволить клуб, если приносил больше денег, чем получал? Денег хватало на очень дорогие покупки за 120 - 140 млн. А вот Ювентус купил португальца на кажется последние деньги, хотели на нём заработать, а получилось наоборот. Лишь в начале был какой-то ажиотаж, потом всё стихло и поток денег перестал идти.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:49
Месси родной клуб развалил. Так что не говори.
А в Юве мафиозное руководство. Эти "убытки" возможно просто отмыты к ним в карман. Не зря их судят.
А тебе лишь бы про Рона гадость сказать в любой новости.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:56
Нельзя было им приобрести Роналду, на одной его зарплате клуб ушёл в долги. Где бы тот не появился везде разного рода проблемы. Теперь поедет шейхов доить.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:50
Удачи следующему президенту? Да уж, ему придется голову ломать, чтобы как-то восполнить...
Ларс
Ларс ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 20:50
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 19:56
    Такой убыток ни чем не закрыть.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 19:30
    Где вы видели старую сеньору чтобы она не утаила доход....))
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс
    вчера в 19:28
    Ничего удивительного, ведь Ювентус - самый коррумпированный клуб в Италии
    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:18
    У наших убытков нет. Сколько дадут столько и тратят.
    monah-10
    monah-10
    вчера в 19:06
    Убыток в размере зарплаты кое-кого в Аль-Насре.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 18:49
    Итальянскую мафию не победить... что то, где то, кто то урвал...:))))
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