Рекордный рост стоимости Антони, падение Санчо. Рассказываем, как за год изменилась цена на игроков АПЛ

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вчера, 12:02

Очень много игроков МЮ в антитопе.

Антони – 75 миллионов евро (+ 50 млн)

Такой резкий скачок связан прежде всего с суммой, которую манкунианцы предложили «Аяксу» за бразильца. По ходу выступлений за МЮ она неминуемо снизится – уровень вингера явно не тянет на 100 миллионов. Чтобы окупить сделку, необходимо провести минимум 3 ударных сезона.

Антони начал с великолепного по точности гола в ворота «Арсенала», однако пока все, чем можно довольствоваться – 3 мяча в шести играх чемпионата. При этом Эрик тен Хаг верит в футболиста, поэтому тот остается в стартовой обойме.

Дарвин Нуньес – 70 миллионов (+ 38 млн)

Ситуация идентична сделке МЮ и «Аякса» — тоже 100 миллионов евро (только здесь 75 сразу и 25 в виде бонусов) за молодого и перспективного игрока. К тому же «Бенфика», как и амстердамцы, специализируется на подготовке талантов.

«Ливерпуль» летом потерял Садио Мане, поэтому появилась необходимость найти нового игрока в группу атаки. Нуньес влился в основной состав быстро, хотя это центрфорвард – а у Клоппа и так есть Фирмино. Уругвайца и бразильца получается совмещать в схеме с двумя нападающими.

Неизбежно сравнение Дарвина с Эрлингом Холандом – норвежец тем же летом оказался в АПЛ . Да и контракт подписал с главным конкурентом мерсисайдцев – «Манчестер Сити». И понятное дело, Нуньес на фоне Холанда смотрится слабее. Однако у норвежского нападающего феноменальная статистика. А 5 мячей и 2 ассиста в семи матчах за кризисный «Ливерпуль» — отличный показатель в адаптационный период.

Луис Диас – 75 миллионов (+ 25 млн)

А вот Диас – прямая замена Мане по позиции, тем более колумбиец недорого обошелся «Ливерпулю». «Красные», по разным данным, выложили за него от 40 до 67 миллионов евро. Основная проблема на данный момент связана с травмой Луиса, из-за которой тот пропустил 7 игр АПЛ .

Зато праймовый Диас уже является полноценной частью концепции Клоппа. Результативность равномерно распределяется между всеми атакующими игроками, и колумбийский вингер не в первых рядах только потому, что сыграл лишь 8 матчей вместо положенных 15.

Марк Кукурелья – 55 миллионов (+ 35 млн)

24-летний защитник оказался в «Челси» за месяц до того, как лондонский клуб возглавил знакомый ему по «Брайтону» Грэм Поттер. При рыночной стоимости в 28 млн евро, по данным Transfermarkt на момент трансфера, «синие» отдали «Брайтону» около 65 млн. У испанца есть сильный конкурент – Бен Чилуэлл, но он выбыл из-за травмы.

А Кукурелья уверенно заменяет его в старте. На противоположном краю Джеймс/Аспиликуэта играют выше, чаще оказываются в финальной трети, поэтому левый край более прагматичен, хотя тоже может подключаться к атаке.

Выложенную сумму Марк пока окупает с трудом, но для выводов нужно подождать до финала сезона.

Маркус Рэшфорд – 55 миллионов (- 30 млн)

Теперь пройдемся по худшим. Никто не потерял в стоимости больше вингера «Юнайтед», хотя игроков манкунианцев в антитопе больше всего.

Правда, по-другому и быть не может в команде, которую штормит из года в год. Виной падения – выбор наставника после отставки Оле-Гуннара Сульшера. Ральф Рангник своей работой показал, что хуже быть может – сам клуб опустился на 6-е место и впервые за почти 10 лет остался без еврокубков. А игровой спад затронул большинство основной обоймы МЮ .

Маркус выправляет положение после кошмарного года и уже повторил статистику предыдущего сезона. Поэтому и падение цены замедлилось – иначе цифры были бы хуже.

Джейдон Санчо – 60 миллионов (- 25 млн)

С 22-летним вингером все несколько иначе. В «Боруссии» он стоил 130 млн потому, что был системообразующим игроком и главной атакующей силой (позднее – вместе с Холандом). В его случае отступные в размере 85 млн евро как раз оправданы. Однако в «Юнайтед» не лучшая среда для решающего скачка молодых игроков в ранг стабильных топов.

На данный момент Джейдон – лишь один из винтиков в клубе, который стабильно непропорционально тратит свои деньги. Потенциальных лидеров, подобных Санчо, в МЮ много – и англичанин не самый-самый, а лишь один из. К тому же потерявший привычную результативность.

Рафаэль Варан – 40 миллионов (- 25 млн)

У француза не наступил тот возраст, который бы начал снижать его трансферную стоимость. Да и скиллы центрбека проверены временем. К тому же предыдущий провал «красных дьяволов» француз тоже не застал – пришел он только летом, когда команду уже возглавлял тен Хаг. При общем прогрессе манкунианцев на падение цены Рафаэля сказались условия, на которых был оформлен трансфер.

«Реал» получил за чемпиона мира 40 миллионов – так что падение логично.

Чаглар Союнджю – 22 миллиона (- 23 млн)

Недавнего чемпиона Англии опять штормит – «лисы» отпустили своих лидеров в другие клубы, но не усилились надлежащим образом. Держаться в топ-5 и раньше было нелегко – а после такого ужасного межсезонья глупо было ожидать чего-то сверхъестественного.

Чаглар проиграл конкуренцию, теперь основная пара центрбеков – Дэниэл Амарти и Ваут Фас. Турецкий футболист сыграл лишь раз и в основном остается либо в запасе, либо вообще вне заявки. Его контракт с «Лестером» истекает следующим летом – если так продолжится, он уйдет из клуба свободным агентом.