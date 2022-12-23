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Мбаппе — самый дорогой футболист в мире по версии Transfermarkt

сегодня, 16:03

Transfermarkt обновил стоимость футболистов.

Самым дорогим игроком в мире теперь является нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе — 180 млн евро. До чемпионата мира самым дорогим футболистом был нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

Мбаппе — самый дорогой футболист в мире по версии Transfermarkt

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 16:58
Из топ 10 только Виннисиус и Вальверде выиграли ЛЧ. Остальные столько стоят, потому что молоды и перспективны
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:51
По первым двоим, даже ты в своем коменте завысил, миллионов на 20-25
Сака и Фоден - абсолютно верно. Не больше полтинника, это факт. Ну может Сака 60, и то в красны день календаря
Agamaga........
Agamaga........ ответ simon_3d (раскрыть)
сегодня в 16:49
Хави в наше время стоил бы 250 млн. Реал отдаёт за 16 летнего фунтика из Бразилии 75 млн, а Гави не стоит 90?
Красная цена Мбаппе 40 млн. Обычный бегунок, который без паса от таких как Гави, Педри исчезнет на поле.
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ simon_3d (раскрыть)
сегодня в 16:49
поддерживаю на 100%
За испанским футболом пристально не слежу, но то что увидел конкретно на ЧМ - абсолютно посредственные игроки. Может они конечно выполняли установку тренера, но посредственностями они выглядели очень органично, по крайней мере...
simon_3d
simon_3d
сегодня в 16:34
Что такого сделал Гави, что он стоит 90 млн? Там красная цена 20 млн на данный момент. Хави с Иньестой столько не стоили в свои лучшие годы, как Педри и Гави сейчас.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:27
Да уж... и кто такого летом будет покупать?....
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 16:18
Ценники космос. Есть ощущение что никто из них столько не стоит
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:18
Гави.... Педри.... Сака... Фоден... не более 50
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 16:14
Гави как то сильно переоценен, просто 18 лет и Барселона...
LOpp
LOpp
сегодня в 16:14
Игроки Барселоны и Реала из этого списка очень сильно переоценены
lotsman
lotsman
сегодня в 16:07
Он и самым лучшим будет.
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