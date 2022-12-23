Мбаппе — самый дорогой футболист в мире по версии Transfermarkt

Transfermarkt обновил стоимость футболистов.
Самым дорогим игроком в мире теперь является нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе — 180 млн евро. До чемпионата мира самым дорогим футболистом был нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.
Сака и Фоден - абсолютно верно. Не больше полтинника, это факт. Ну может Сака 60, и то в красны день календаря
Сака и Фоден - абсолютно верно. Не больше полтинника, это факт. Ну может Сака 60, и то в красны день календаря
Красная цена Мбаппе 40 млн. Обычный бегунок, который без паса от таких как Гави, Педри исчезнет на поле.
Красная цена Мбаппе 40 млн. Обычный бегунок, который без паса от таких как Гави, Педри исчезнет на поле.
За испанским футболом пристально не слежу, но то что увидел конкретно на ЧМ - абсолютно посредственные игроки. Может они конечно выполняли установку тренера, но посредственностями они выглядели очень органично, по крайней мере...
За испанским футболом пристально не слежу, но то что увидел конкретно на ЧМ - абсолютно посредственные игроки. Может они конечно выполняли установку тренера, но посредственностями они выглядели очень органично, по крайней мере...