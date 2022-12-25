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Экс-игрок «Ман Сити» рассказал, как потратил 250 тысяч фунтов

вчера, 19:08

Экс-футболист «Манчестер Сити» Майка Ричардс рассказал о том, как тратил свою зарплату во время игровой карьеры.

Представьте, что вы переходите с 500 фунтов стерлингов в неделю на 5000. А затем с 5000 до 50000.

Помню, получил однажды 250000 фунтов стерлингов в месяц. Я был на тренировочной площадке, просто смотрел на свою платёжную ведомость и думал: «Вау. Как?» «Как можно потратить такие деньги?» Пошёл и купил себе Феррари. У меня уже были Range Rover и Aston Martin, но я подумал: «Пришло время». Купил себе Ferrari, F430. Потом 458 Speciale.

Потом я начал присматриваться к домам. Приобрёл дом с семью спальнями за 3 миллиона фунтов стерлингов и жил с двумя братьями, двумя кузенами, моим лучшим другом.

Когда ты футболист, то не можешь просто довольствоваться тем, что имеешь. Всегда хочешь большего.

Однажды на вечеринке с друзьями потратил более 150000 долларов за ночь. Мы просто хотели самую большую бутылку шампанского — она стоила чуть меньше 100 000 долларов. И именно в этот момент моё мышление изменилось. Когда я вернулся домой через три недели, сказал: «Больше не могу этого делать, я останусь без денег».

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:38
Такой перспективный был игрок, но соблазны снесли крышу.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:01
Вот так крышу и сносит.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:53, ред.
Выпили быстро...отходили три недели...слабаки)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:42
"Когда я вернулся домой через три недели..."..))))


Теперь мы знаем...самая большая в мире бутылка шампанского выпивается за 3 недели...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:40
cska1948
cska1948
вчера в 19:33
Шальные деньги как приходят, так и уходят.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:15
Пришло прозрение !)
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