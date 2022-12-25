Экс-игрок «Ман Сити» рассказал, как потратил 250 тысяч фунтов

Экс-футболист «Манчестер Сити» рассказал о том, как тратил свою зарплату во время игровой карьеры.

Представьте, что вы переходите с 500 фунтов стерлингов в неделю на 5000. А затем с 5000 до 50000.

Помню, получил однажды 250000 фунтов стерлингов в месяц. Я был на тренировочной площадке, просто смотрел на свою платёжную ведомость и думал: «Вау. Как?» «Как можно потратить такие деньги?» Пошёл и купил себе Феррари. У меня уже были Range Rover и Aston Martin, но я подумал: «Пришло время». Купил себе Ferrari, F430. Потом 458 Speciale.

Потом я начал присматриваться к домам. Приобрёл дом с семью спальнями за 3 миллиона фунтов стерлингов и жил с двумя братьями, двумя кузенами, моим лучшим другом.

Когда ты футболист, то не можешь просто довольствоваться тем, что имеешь. Всегда хочешь большего.

Однажды на вечеринке с друзьями потратил более 150000 долларов за ночь. Мы просто хотели самую большую бутылку шампанского — она стоила чуть меньше 100 000 долларов. И именно в этот момент моё мышление изменилось. Когда я вернулся домой через три недели, сказал: «Больше не могу этого делать, я останусь без денег».