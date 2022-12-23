«Динамо» хочет получить от ФИФА деньги за футболистов, игравших на ЧМ-2022

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сегодня, 12:40

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о том, что клуб зарегистрировался в системе Международной федерации футбола ( ФИФА ) и хочет получить деньги за участие трёх игроков команды в чемпионате мира в Катаре.

Ранее ФИФА сообщала, что выплатит клубам 209 млн долларов компенсации за участие футболистов в ЧМ -2022. На мундиале выступили камерунский нападающий «бело-голубых» , а также уругвайский защитник и польский полузащитник , права на которых принадлежат москвичам.

«Динамо» зарегистрировалось в системе ФИФА , через которую федерация планирует распределять между клубами средства за игроков, участвовавших в чемпионате мира. Соответственно, мы рассчитываем в обозначенные сроки получить выплаты за трёх футболистов — это Нгамалё и Варела, которые закончили выступления на групповом этапе, и Шиманьски, чья сборная вышла в плей-офф. Кроме того, «Динамо» как клуб, где Шиманьски был зарегистрирован последние два года, получает 2/3 от общей суммы компенсации, которую ФИФА выплачивает за участие в турнире.

21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Варела в конце июля перешёл в бразильский «Фламенго» до конца сезона. Тогда же стало известно, что Шиманьски будет игроком «Фейеноорда» до конца нынешнего сезона.