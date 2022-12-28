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Серхи Роберто: «Зарабатываю как футболист, который недавно пришёл в основу»

вчера, 17:05

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал информацию о своей текущей зарплате.

На данный момент я зарабатываю как футболист, который недавно пришел в основу из «Барсы Б». Но я этим горжусь, ибо хочу тут выступать. Я хотел остаться, поэтому мне все нравится. Экономическая сторона вопроса для меня не настолько важна. Просто хочу играть в свое удовольствие.

Мне не пришлось идти на снижение зарплаты, поскольку срок моего предыдущего соглашения истек. Нужно было вести переговоры о новом контракте. Капитаны «Барсы» тоже согласились понизить зарплату. Два года назад это сделали только мы. Уже тогда мы приложили усилия, но не желали об этом говорить.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:53
Очень похвально. Сразу видно любит клуб за который выступает
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 21:30
Скоро футболисты Барселоны будут подписывать контракты, где вместо зарплаты будет указана сумма, которую еженедельно должен платить футболист за участие в тренировках и играх.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 18:30, ред.
Молодец Серхи. Скромность всегда только украшает.
Человек понимает, что всех денег не заработаешь, а семью уже обеспечил до конца жизни
Futurista
Futurista
вчера в 18:05, ред.
Зарабатываешь больше хирурга, который уже лет двадцать оперирует...раз в двести...
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:25
Если не стараться, то какой смысл в работе
Любoмир
Любoмир
вчера в 17:20
Сейчас Барса уже не может много тратить на зарплату...
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