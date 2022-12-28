Серхи Роберто: «Зарабатываю как футболист, который недавно пришёл в основу»

Защитник «Барселоны» прокомментировал информацию о своей текущей зарплате.

На данный момент я зарабатываю как футболист, который недавно пришел в основу из «Барсы Б». Но я этим горжусь, ибо хочу тут выступать. Я хотел остаться, поэтому мне все нравится. Экономическая сторона вопроса для меня не настолько важна. Просто хочу играть в свое удовольствие.

Мне не пришлось идти на снижение зарплаты, поскольку срок моего предыдущего соглашения истек. Нужно было вести переговоры о новом контракте. Капитаны «Барсы» тоже согласились понизить зарплату. Два года назад это сделали только мы. Уже тогда мы приложили усилия, но не желали об этом говорить.