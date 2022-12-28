Серхи Роберто: «Зарабатываю как футболист, который недавно пришёл в основу»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал информацию о своей текущей зарплате.
На данный момент я зарабатываю как футболист, который недавно пришел в основу из «Барсы Б». Но я этим горжусь, ибо хочу тут выступать. Я хотел остаться, поэтому мне все нравится. Экономическая сторона вопроса для меня не настолько важна. Просто хочу играть в свое удовольствие.
Мне не пришлось идти на снижение зарплаты, поскольку срок моего предыдущего соглашения истек. Нужно было вести переговоры о новом контракте. Капитаны «Барсы» тоже согласились понизить зарплату. Два года назад это сделали только мы. Уже тогда мы приложили усилия, но не желали об этом говорить.
Человек понимает, что всех денег не заработаешь, а семью уже обеспечил до конца жизни
Человек понимает, что всех денег не заработаешь, а семью уже обеспечил до конца жизни