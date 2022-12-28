Скачок Кварацхелии, за Погба и Лукаку не заплатят 100 миллионов. Изменения цен на игроков Серии А

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вчера, 13:16

В топе роста стоимости за год – 2 игрока «Наполи».

Рафаэл Леау – 85 миллионов евро (+ 50 млн)

У молодого португальца в «Милане» есть отличные наставники – Златан Ибрагимович и Оливье Жиру. С таким подбором исполнителей «россонери» наконец вышли из затянувшегося кризиса и вернули себе чемпионский титул спустя 11 лет.

«Золотой» сезон стал для Рафаэла лучшим по результативности – 11 мячей и 8 ассистов за 34 матча Серии А. В действующем чемпионате темп еще выше – 6 голов и 4 результативные передачи лишь за 14 игр первенства.

С такими показателями и весомой ролью в ведущем итальянском клубе уже к концу сезона ценник на Леау может перевалить за 100 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия – 60 миллионов (+ 44 млн)

А стоило только переехать в Италию! Авансы молодому грузину выдавали еще в период игры за «Рубин». Летом сомневались, что Хвича потянет уровень «Наполи» и одного из топ-5 чемпионатов. Однако сомнения оказались напрасными – Кварацхелия идеально вписался на левый фланг атаки.

С первых матчей вингер смотрится на поле легко, чувствует партнеров и не боится идти в обводку. Прямо сейчас он второй бомбардир неаполитанцев и лучший по количеству голов + передач. Звезда 21-летнего грузина загорелась неожиданно, но полностью заслуженно – и отпускать его «Наполи» не собирается.

Ким Мин-Джэ – 35 миллионов (+ 28,5 млн)

Прогресс центрального защитника похож на историю Хвичи, хотя рост трансферной стоимости более скромный. После двух сезонов в чемпионате Китая кореец решил, что пора переходить на европейский рынок и подписал контракт с «Фенербахче». «Наполи» забрал Кима лишь минувшим летом.

И центрбек сразу влился в центральную ось с Амиром Ррахмани. Защитник высоко поднимается при владении мячом, но не теряется под давлением. Является вторым по количеству перехватов за матч (1.1) и четвертым – по числу отборов (1.6).

Пьер Калюлю – 35 миллионов (+ 25 млн)

«Милан» перехватил молодого француза из второй команды «Лиона» в сентябре 2020 года и постепенно подводил его к основе. В «россонери» Пьер стал более универсальным защитником – часто итальянский гранд играет по схеме с двумя центрбеками, но на фланге оказывается третий профильный центральный защитник, обычно это Калюлю.

21-летний француз уже получает регулярную игровую практику и не допускает провалов. А «Милан» все еще преследует «Наполи», идя на второй строчке Серии А.

Ромелу Лукаку – 55 миллионов (- 45 млн)

Для бельгийца 2022 год получился крайне тяжелым. После того как нападающий переродился в «Интере», он зачем-то снова отправился покорять «Челси». В лондонском коллективе не задалось, а отношения с болельщиками спасшей его команды были испорчены.

Летом Ромелу вернулся в «Интер» вновь потерявшим в стоимости и пропускающим большие отрезки из-за травм. И вроде в первых турах у бельгийца промелькнуло голевое чутье, после матча с «Лацио» форвард слег в лазарет. Следующую игру провел в конце октября, снова пропустил 3 встречи чемпионата, съездил на ЧМ -2022 и бесславно вылетел со сборной Бельгии после группового этапа.

Сейчас Лукаку снова нужно доказывать свою состоятельность — и на этот раз в случае успешного исхода серьезно подумать, стоит ли гнаться за английскими грандами.

Стефан де Врей – 15 миллионов (- 30 млн)

В топ-5 игроков с упавшей трансферной стоимостью – сразу 3 футболиста «Интера». Отчасти проблема в том, что «нерадзурри» играют хуже по сравнению с последними сезонами. На время исчезла надежность в защите, хотя из группы ЛЧ все же удалось выйти.

Сам 30-летний голландец остается в основной обойме Симоне Индзаги, хотя на уровне сборных уже проигрывает конкуренцию. Трансферная стоимость центрбека снижается медленно, но верно – в декабре 2021-го его оценивали в 45 миллионов евро, к марту показатель снизился до 35 млн. В сентябре голландец котировался на уровне 20, а теперь – и 15 миллионов.

Поль Погба – 35 миллионов (- 20 млн)

Француз не захотел больше оставаться в «Манчестер Юнайтед», хотя летом в клубе начал выстраиваться новый проект с Эриком тен Хагом на посту главного тренера. Хавбек вернулся в ставший родным «Ювентус» к наставнику, под руководством которого показывал свой лучший футбол.

Все ожидали возвращения креативного и острого Поля, а на деле опять увидели полузащитника в списке травмированных. Из-за повреждения во время тренировки Погба вновь сможет выйти на поле только в новом году – а ведь не сыграл ни одного матча в текущем чемпионате.

Падение цены на француза продолжается еще с момента его игры за МЮ – Поль метался между продлением контракта и уходом, чем вредил атмосфере в клубе. Затем наслоился общекомандный спад с приходом Ральфа Рангника. Теперь Погба котируется на уровне среднего полузащитника.

Пауло Дибала – 30 миллионов (- 20 млн)

Свою роль сыграли и статус клуба, в который перешел аргентинец, и его средний сезон в «Ювентусе». Пауло изначально считался форвардом, который расцветает лишь при определенном подходе и на определенной позиции. В первые годы после «Палермо» нападающий вел «Юве» вперед и высоко котировался. Но затем в тени Роналду Дибала стал выступать заметно хуже, а выстраивать команду под него никто не захотел.

Минувшим летом выяснилось, что «старая синьора» не намерена продлевать аргентинского таланта – и тот отправился к Жозе Моуриньо в «Рому». Да, сейчас Пауло оценивается в 30 миллионов евро. Зато в римском коллективе получил безоговорочное доверие и в защитной концепции португальского менеджера является лучшим бомбардиром команды.