В «Уфе» рассказали о ситуации с финансированием клуба

Председатель Попечительского совета «Уфы» Руслан Хабибов рассказал о финансовой ситуации в клубе. Данный комментарий прозвучал в рамках общего собрания учредителей ФК «Уфа».

На сегодняшний день решён главный вопрос — финансирование ФК «Уфа». В рамках Первой лиги оно будет состоять из двух частей: как бюджетное финансирование, так и внебюджетное. Главная наша задача на сегодняшний день — погасить те долги, которые скопились за последнее время. Часть этих долгов в полном объёме погашена, в том числе проценты от регионального фонда. Это, безусловно, основа. Мы идём по такому принципу – в новый календарный год без долгов.

Бюджет обозначил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Мы работаем по схеме 200 млн рублей — бюджет республики РБ, плюс 200 млн рублей — внебюджетные источники. Плюс то, что зарабатывает клуб, но мы это оставим за рамками бюджета. Хочу сказать, что футбольный клуб «Уфа» всегда умел зарабатывать, это у него всегда хорошо получалось. Но в нынешних условиях это делать безусловно сложнее, однако та практика, что есть у Шамиля Камиловича при привлечении спонсорских средств, внебюджетных, она будет продолжаться использоваться. Поэтому бюджет финансирования будет более 400 млн рублей.