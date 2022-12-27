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В «Уфе» рассказали о ситуации с финансированием клуба

вчера, 23:43

Председатель Попечительского совета «Уфы» Руслан Хабибов рассказал о финансовой ситуации в клубе. Данный комментарий прозвучал в рамках общего собрания учредителей ФК «Уфа».

На сегодняшний день решён главный вопрос — финансирование ФК «Уфа». В рамках Первой лиги оно будет состоять из двух частей: как бюджетное финансирование, так и внебюджетное. Главная наша задача на сегодняшний день — погасить те долги, которые скопились за последнее время. Часть этих долгов в полном объёме погашена, в том числе проценты от регионального фонда. Это, безусловно, основа. Мы идём по такому принципу – в новый календарный год без долгов.

Бюджет обозначил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Мы работаем по схеме 200 млн рублей — бюджет республики РБ, плюс 200 млн рублей — внебюджетные источники. Плюс то, что зарабатывает клуб, но мы это оставим за рамками бюджета. Хочу сказать, что футбольный клуб «Уфа» всегда умел зарабатывать, это у него всегда хорошо получалось. Но в нынешних условиях это делать безусловно сложнее, однако та практика, что есть у Шамиля Камиловича при привлечении спонсорских средств, внебюджетных, она будет продолжаться использоваться. Поэтому бюджет финансирования будет более 400 млн рублей.

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Уфа
Источник: ФК «Уфа»
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Все комментарии
ebmycnt4c6gk
ebmycnt4c6gk
сегодня в 04:44
200 млн из бюджета примем. То что зарабатываем - спрячем в карман.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:55
Бюджет Уфы после раздачи долгов...
minai
minai
сегодня в 01:16
Злые языки говорят, что Шамиль Камилович денег должен немеряно, например Спартаку. Так что это голимый минус , парни.
d4na63vatysk
d4na63vatysk
сегодня в 00:20
Как обычно - бюджетные.
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