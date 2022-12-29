Головин рассказал, почему начал матч с «Осером» в запасе

Российский нападающий «Монако» прокомментировал победу над «Осером» в 16-м туре Лиги 1 (3:2).

Форвард во встрече отметился результативной передачей, выйдя на замену во втором тайме.

Первая игра после перерыва. Естественно, успели соскучиться по официальным матчам. На сборах мы играли контрольные игры с серьёзными соперниками, но чемпионат это другое — идёт борьба за очки, за место в таблице, надо сразу включаться, на раскачку времени нет. Очень хорошо, что смогли вырвать победу в этой встрече.

Почему начал матч на скамейке запасных? Знал, что так будет, это было запланировано заранее. У нас есть обойма игроков, внутри которой может происходить ротация, неслучайно в перерыве была тройная замена — как и ожидалось, многие сыграли по тайму. Самое главное, что выиграли.