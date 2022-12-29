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Головин рассказал, почему начал матч с «Осером» в запасе

сегодня, 12:28
ОсерЛоготип футбольный клуб Осер2 : 3Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Российский нападающий «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Осером» в 16-м туре Лиги 1 (3:2).

Форвард во встрече отметился результативной передачей, выйдя на замену во втором тайме.

Первая игра после перерыва. Естественно, успели соскучиться по официальным матчам. На сборах мы играли контрольные игры с серьёзными соперниками, но чемпионат это другое — идёт борьба за очки, за место в таблице, надо сразу включаться, на раскачку времени нет. Очень хорошо, что смогли вырвать победу в этой встрече.

Почему начал матч на скамейке запасных? Знал, что так будет, это было запланировано заранее. У нас есть обойма игроков, внутри которой может происходить ротация, неслучайно в перерыве была тройная замена — как и ожидалось, многие сыграли по тайму. Самое главное, что выиграли.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:06
Надеюсь Сашок не лукавит а то эти геи из европы могут и притеснить по нацпризнаку.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:04
Несерьезно подошли к игре, пришлось выкручиваться по ходу дела.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:01
Беги Санёк, беги из Монако 🏃‍♂️ 💨💨💨, пока совсем не деградировал .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:33
Он и раньше не всегда выходил в старте и играл классно!
matrix333
matrix333
сегодня в 12:30
Просто он любит это место.
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