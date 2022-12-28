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Оздоев забил свой первый гол за «Фатих Карагюмрюк»

вчера, 21:20
Фатих КарагюмрюкЛоготип футбольный клуб Фатих Карагюмрюк (Стамбул)4 : 1Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспорМатч завершен

Российский полузащитник Магомед Оздоев отличился своим первым голом за «Фатих Карагюмрюк».

Это произошло на 6-й минуте матча чемпионата Турции против «Трабзонспора». На данный момент команда Оздоева ведет в счете (2:1). Всего в активе россиянина 14 матчей за турецкий клуб, а также 2 голевые передачи.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:42
Помог команде победить чемпиона Турции.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 04:27
Удачи Магомеду и без травм.
протон
протон
сегодня в 00:25
Не хочется сравнивать с персонажем, у которого не получилось в Турции, но Оздоев - это и есть доказательство того, что если упорно работать, все получится. Удаче Маге в дальнейшем.
Оздоев в самом соку для своей позиции, ещё несколько сезонов поиграет, а "персонаж" в пенсионном возрасте. Кстати, не получилось ещё и у Ракицкого, отчалил из Аданы вслед за Дзюбой.

Вот правильный человек и футболист. Надо играть и забивать - хотя бы и в составе аутсайдера, а не сидеть на лавке и получать не заработанные деньги
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Любoмир (раскрыть)
вчера в 23:04
последний
Любoмир
Любoмир
вчера в 21:34
Ну что... с почином и дай Бог не последний
Гость
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