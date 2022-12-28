Оздоев забил свой первый гол за «Фатих Карагюмрюк»

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вчера, 21:20

Российский полузащитник отличился своим первым голом за «Фатих Карагюмрюк».

Это произошло на 6-й минуте матча чемпионата Турции против «Трабзонспора». На данный момент команда Оздоева ведет в счете (2:1). Всего в активе россиянина 14 матчей за турецкий клуб, а также 2 голевые передачи.