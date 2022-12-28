Оздоев забил свой первый гол за «Фатих Карагюмрюк»

Российский полузащитник Магомед Оздоев отличился своим первым голом за «Фатих Карагюмрюк».
Это произошло на 6-й минуте матча чемпионата Турции против «Трабзонспора». На данный момент команда Оздоева ведет в счете (2:1). Всего в активе россиянина 14 матчей за турецкий клуб, а также 2 голевые передачи.
Оздоев в самом соку для своей позиции, ещё несколько сезонов поиграет, а "персонаж" в пенсионном возрасте. Кстати, не получилось ещё и у Ракицкого, отчалил из Аданы вслед за Дзюбой.
Вот правильный человек и футболист. Надо играть и забивать - хотя бы и в составе аутсайдера, а не сидеть на лавке и получать не заработанные деньги
Оздоев в самом соку для своей позиции, ещё несколько сезонов поиграет, а "персонаж" в пенсионном возрасте. Кстати, не получилось ещё и у Ракицкого, отчалил из Аданы вслед за Дзюбой.
Вот правильный человек и футболист. Надо играть и забивать - хотя бы и в составе аутсайдера, а не сидеть на лавке и получать не заработанные деньги