Жерсон намекнул на то, что Неймар мог намеренно удалиться перед Новым годом

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сегодня, 14:44

Чемпион мира 1970 года в составе сборной Бразилии Жерсон намекнул на то, что мог специально удалиться в матче со «Страсбуром» в 16-м туре Лиги 1 (2:1).

Нападающий получил две жёлтые карточки в игре. Первую на 61-й минуте за удар по лицу игрока соперника Адриена Томассона, вторую — за симуляцию после падения в штрафной площади «Страсбура».

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Неймар в связи с дисквалификацией за удаление пропустит матч с «Лансом», который пройдёт 1 января 2023 года.