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Жерсон намекнул на то, что Неймар мог намеренно удалиться перед Новым годом

сегодня, 14:44
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 1Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурМатч завершен

Чемпион мира 1970 года в составе сборной Бразилии Жерсон намекнул на то, что Неймар мог специально удалиться в матче со «Страсбуром» в 16-м туре Лиги 1 (2:1).

Нападающий получил две жёлтые карточки в игре. Первую на 61-й минуте за удар по лицу игрока соперника Адриена Томассона, вторую — за симуляцию после падения в штрафной площади «Страсбура».

Неймар удалён за симуляцию, он не будет играть 1-го числа! Новогодняя вечеринка уже запланирована?

Неймар в связи с дисквалификацией за удаление пропустит матч с «Лансом», который пройдёт 1 января 2023 года.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 15:48, ред.
У Месси медальон)...у Мбаппе магнитофон...
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 15:43
Неймар такой один
протон
протон
сегодня в 15:33
Узнаём старого доброго Неймара
протон
протон
сегодня в 15:33
К сестре на Новый год съездить то нужно. Дурак он что ли 1 января играть.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 15:15
Теперь пусть Мбаппе за всех отдувается. Придётся ему играть в Новом Году и за себя, и за тех обоих.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 15:13
Ну от Неймара всего можно ожидать и даже такой финт
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:03
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:57
Решил человек встретить Новый год - как положено!!!
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