Жерсон намекнул на то, что Неймар мог намеренно удалиться перед Новым годом

Чемпион мира 1970 года в составе сборной Бразилии Жерсон намекнул на то, что Неймар мог специально удалиться в матче со «Страсбуром» в 16-м туре Лиги 1 (2:1).
Нападающий получил две жёлтые карточки в игре. Первую на 61-й минуте за удар по лицу игрока соперника Адриена Томассона, вторую — за симуляцию после падения в штрафной площади «Страсбура».
Неймар удалён за симуляцию, он не будет играть 1-го числа! Новогодняя вечеринка уже запланирована?
Неймар в связи с дисквалификацией за удаление пропустит матч с «Лансом», который пройдёт 1 января 2023 года.