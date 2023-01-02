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ГлавнаяНовостиКонтрактыТурция. Супер-Лига 2022/2023

«Фатих Карагюмрюк» может продлить соглашение с Оздоевым

вчера, 20:30

Полузащитник Магомед Оздоев может продлить контракт с клубом «Фатих Карагюмрюк». Об этом рассказал спортивный директор турецкого клуба Мурад Акын.

Разумеется, с таким профессионалом, как он, мы хотели бы сотрудничать в течение многих лет. Я знаю, ему это будет интересно, поскольку он выступает действительно хорошо. Уверен, что мы продолжим работать в течение многих лет, ему здесь все нравится.

Обсудим ли мы новый договор с Оздоевым по итогам сезона? Возможно, я не знаю. Соглашение действует в течение двух лет. Если это будет необходимым, то, конечно, обсудим этот вопрос.

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Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 21:52
Карагюмрюк болтается внизу таблицы.Не всякий захочет,долго оставатся в таком положении!
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