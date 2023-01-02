Агент Щенникова рассказал, где игрок хочет завершить карьеру

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА , рассказал о планах футболиста под конец карьеры.

Другие варианты для Щенникова не рассматриваются. От ЦСКА на данный момент не поступало предложение о продлении контракта. Напомню, что последний контракт, который был подписан в 2018 году, был заключен за день до истечения второго соглашения. Так что Георгий поедет на сборы вместе с командой, полноценно их проведет.