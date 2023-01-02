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Агент Щенникова рассказал, где игрок хочет завершить карьеру

вчера, 20:22

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал о планах футболиста под конец карьеры.

Другие варианты для Щенникова не рассматриваются. От ЦСКА на данный момент не поступало предложение о продлении контракта. Напомню, что последний контракт, который был подписан в 2018 году, был заключен за день до истечения второго соглашения. Так что Георгий поедет на сборы вместе с командой, полноценно их проведет.

Надеюсь, что вторая половина чемпионата будет более выразительной, чем первая. К сожалению, из-за травмы он пропустил фактически все предсезонные сборы. Георгий хотел бы остаться в ЦСКА? Я более того скажу, он мечтает завершить карьеру в ЦСКА, а там уже как пойдет, все зависит от руководства ЦСКА, все в их руках и в ногах Георгия. Покажет достойный футбол, что он боевая единица, в чем я не сомневаюсь, нет сомнений, что все завершится достойно.

Соглашение Щенникова с «армейцами» действует до лета 2023 года.

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Все комментарии
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:51
Щенников более - менеее играл лет пять назад ...
А теперь это балласт , который то в Перлив не возьмут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:27
Не путай понятия основной состав (обычно 16-18 чел) и стартовый (всегда 11 чел) . В основе он был и будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:25
тем более свой. доморощенный. с 17 лет играет!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:17
Защитник надёжный, контракт будет продлён, не сомневаюсь.
Удачи Георгий !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:57
Терпи,скоро все гастарбайтеры разбегутся и ты снова "на коне".
shlomo
shlomo
вчера в 20:48
Сложно ему будет пробиться в основы армейцев
Гость
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