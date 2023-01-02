Агент Щенникова рассказал, где игрок хочет завершить карьеру

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал о планах футболиста под конец карьеры.
Другие варианты для Щенникова не рассматриваются. От ЦСКА на данный момент не поступало предложение о продлении контракта. Напомню, что последний контракт, который был подписан в 2018 году, был заключен за день до истечения второго соглашения. Так что Георгий поедет на сборы вместе с командой, полноценно их проведет.
Надеюсь, что вторая половина чемпионата будет более выразительной, чем первая. К сожалению, из-за травмы он пропустил фактически все предсезонные сборы. Георгий хотел бы остаться в ЦСКА? Я более того скажу, он мечтает завершить карьеру в ЦСКА, а там уже как пойдет, все зависит от руководства ЦСКА, все в их руках и в ногах Георгия. Покажет достойный футбол, что он боевая единица, в чем я не сомневаюсь, нет сомнений, что все завершится достойно.
Соглашение Щенникова с «армейцами» действует до лета 2023 года.
А теперь это балласт , который то в Перлив не возьмут.
А теперь это балласт , который то в Перлив не возьмут.
Удачи Георгий !
Удачи Георгий !