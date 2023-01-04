Роналду пропустит два матча «Аль-Насра» из-за дисквалификации

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вчера, 19:50

Новичок «Аль-Насра» не сможет дебютировать за команду 5 января в матче против «Аль-Тае» по причине дисквалификации, которую он получил еще в составе «Манчестер Юнайтед».

В ноябре португальцу выписали отстранение на два матча за то, что 9 апреля он разбил телефон болельщика.

Согласно правилам ФИФА , дисквалификации, полученные за неспортивное поведение, распространяются на все турниры.

Таким образом, Роналду не сыграет не только 5 января, но и 14-го в матче против «Аль-Шабаба». Криштиану сможет появиться на поле только 21 января в игре с «Аль-Иттифаком».