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Роналду пропустит два матча «Аль-Насра» из-за дисквалификации

вчера, 19:50

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сможет дебютировать за команду 5 января в матче против «Аль-Тае» по причине дисквалификации, которую он получил еще в составе «Манчестер Юнайтед».

В ноябре португальцу выписали отстранение на два матча за то, что 9 апреля он разбил телефон болельщика.

Согласно правилам ФИФА, дисквалификации, полученные за неспортивное поведение, распространяются на все турниры.

Таким образом, Роналду не сыграет не только 5 января, но и 14-го в матче против «Аль-Шабаба». Криштиану сможет появиться на поле только 21 января в игре с «Аль-Иттифаком».

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Все комментарии
myst5
myst5
сегодня в 00:33
А почему все болелы гнома накинулись на Роналду ! Месси в псж не ради денег ушел ? Он же оставил дорогую сердцу Барселону и не пошел на уменьшения контракта . И не надо про новый вызов уровень чемпионата Франции все знают
Agamaga........
Agamaga........ ответ Н е э г о и с т (раскрыть)
сегодня в 00:05
😀
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 23:18
И тут облом...
29081985
29081985
вчера в 22:24
Только я заметил где Роналду там и элиада))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:12
Ему это не надо. Этим занимается УЕФА.
dok66
dok66
вчера в 22:08
В СА бить телефоны он точно не будет , чревато не только дисквалификацией .
Elliada
Elliada ответ Deville (раскрыть)
вчера в 22:06
Можно, но зачем? Какой смысл интересоваться любительской лигой?
Deville
Deville ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:02
зачем разбираться, когда можно здесь на сайте найти чемпионат этой страны и расписание, и сделать выводы.
ABir
ABir
вчера в 21:21
А он, что когда контракт подписывал, забыл предупредить о дисквалификации?
xajaks
xajaks ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:13
Зачем ему в южной африке география?
Elliada
Elliada ответ Deville (раскрыть)
вчера в 21:09
Уже разбираешься в чемпионате СА?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:57
Солдат спит, а служба идёт.
Deville
Deville
вчера в 20:42, ред.
даже тут Роналду начнет игру на скамейке.

судя по всему Рон пропустит игру с принципиальным соперником с Аль Шабаб в 13 туре, с которым Аль Наср делит первую и вторую строчку.
v2munbfgxnjc
v2munbfgxnjc ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:19
Или ещë потренироваться)
Elliada
Elliada
вчера в 20:11
Похоже у него есть время, чтобы изучить географию
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
вчера в 19:56
Дебютировать с Аль- ИДИ ФАКом - это то, что надо... А-ха-ха-ха...
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