Роналду пропустит два матча «Аль-Насра» из-за дисквалификации

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сможет дебютировать за команду 5 января в матче против «Аль-Тае» по причине дисквалификации, которую он получил еще в составе «Манчестер Юнайтед».
В ноябре португальцу выписали отстранение на два матча за то, что 9 апреля он разбил телефон болельщика.
Согласно правилам ФИФА, дисквалификации, полученные за неспортивное поведение, распространяются на все турниры.
Таким образом, Роналду не сыграет не только 5 января, но и 14-го в матче против «Аль-Шабаба». Криштиану сможет появиться на поле только 21 января в игре с «Аль-Иттифаком».
судя по всему Рон пропустит игру с принципиальным соперником с Аль Шабаб в 13 туре, с которым Аль Наср делит первую и вторую строчку.
судя по всему Рон пропустит игру с принципиальным соперником с Аль Шабаб в 13 туре, с которым Аль Наср делит первую и вторую строчку.