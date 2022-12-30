Левандовски сыграет в дерби с «Эспаньолом», несмотря на дисквалификацию

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вчера, 17:53

Нападающий «Барселоны» может сыграть в матче 15-го тура Ла Лиги против «Эспаньола», несмотря на трёхматчевую дисквалификацию.

Поляк получил красную карточку в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны». Административный суд по спорту (TAD) вынес форварду вердикт — дисквалификация на три встречи. Однако «Барселона» обратилась в Центральный арбитражный суд Мадрида, который отложил начало действия данной санкции до принятия окончательного решения.

«Эспаньол» выступил с официальным заявлением, в котором выразил своё несогласие с тем, что за 24 часа до начала матча против «Барселоны» Центральный арбитражный суд Мадрида разрешил Левандовскому принять участие в игре.