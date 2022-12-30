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Левандовски сыграет в дерби с «Эспаньолом», несмотря на дисквалификацию

вчера, 17:53
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол16:00 Не начался

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может сыграть в матче 15-го тура Ла Лиги против «Эспаньола», несмотря на трёхматчевую дисквалификацию.

Поляк получил красную карточку в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны». Административный суд по спорту (TAD) вынес форварду вердикт — дисквалификация на три встречи. Однако «Барселона» обратилась в Центральный арбитражный суд Мадрида, который отложил начало действия данной санкции до принятия окончательного решения.

«Эспаньол» выступил с официальным заявлением, в котором выразил своё несогласие с тем, что за 24 часа до начала матча против «Барселоны» Центральный арбитражный суд Мадрида разрешил Левандовскому принять участие в игре.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:09
И в Испании у тех, кто побогаче все куплено
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:43
Смысл в том что они хотят чтобы он сыграл с эспаньолом атлетико а пропускал матч со слабыми командам
John 5mith
John 5mith
вчера в 22:40
Предполагаю что Эспаньол тут ни при чем. У Барселоны следующий матч через неделю против Атлетико - вот и пытаются отложить дисквалификацию до этого времени. Чтобы Лева там сыграл, а отсидел эти три игры уже потом когда будет куча проходных матчей.
RoArt
RoArt
вчера в 20:20
А еще тут некоторые говорят что Барселонагу засуживают, а тут есть дисква - хоп нету!
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 18:41
Значит гости пропустят 2 мяча.
Elliada
Elliada
вчера в 18:06
То есть суд не отменил дисквалификацию, а отложил? Смысл? Всё равно поляк пропустит 3 матча. Так уж лучше сейчас, чем потом
Любoмир
Любoмир
вчера в 18:05
Юристы Барсы опять нагнули Тебаса...:)))... Именно так и работают честные суды в цивилизованных странах... Дисквалификация распространяется только на матчи с Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Бетис, сказал судья...:)))))

Тебас превращает ЛаЛигу в Лигу клоунов. Про само удаление можно оставить на судью. Но три матча ни за что, а теперь это решение. Кстати, теперь они могут вырубить Левандовского на любой матч Лиги, с Атлетико например. Отложенный штраф на любой матч Лиги на их выбор. Цирк...

Пи.Си. Дисквалификация будет действовать в более важных матчах (С)Перес...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:02
Еще дедушка Крылов И.А. говорил : " У сильного всегда бессильный виноват". Напомню Барселона - 1 место, Эспаньол - 16 место. Бюджеты не сопоставимы.
Гость
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