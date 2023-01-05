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Рамуш стал клиентом Жорже Мендеша

вчера, 12:42

Футболист Гонсалу Рамуш стал клиентом агентства Жорже Мендеша.

Ранее агентом игрока был Мохаммед Азфаль. Известно, что имиджевые права на нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду больше не принадлежат данной фирме.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Рамуш забил 9 мячей и сделал 1 голевую передачу в 12 поединках. На чемпионате мира он оформил хет-трик в матче 1/8 финала против команды Швейарии (6:1).

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 20:53
Так ведь точно балласт. В отличие от Роналду который эти победы зарабатывал.
Но титулов у него ровно столько же (последний уже без Рона).
Зато хорошо показывает цену сравнениям числа наград.
Цуцык
Цуцык ответ John 5mith (раскрыть)
вчера в 17:32
А Иско то тут каким боком?
John 5mith
John 5mith ответ Цуцык (раскрыть)
вчера в 16:50
5 титулов победителя ЛЧ. Точно больше чем у МС
Цуцык
Цуцык ответ John 5mith (раскрыть)
вчера в 15:25
Что могло натолкнуть Вас на эту мысль?
ДСА
ДСА
вчера в 15:18
Уход Роналду не повлиял на имидж агента.
John 5mith
John 5mith ответ Цуцык (раскрыть)
вчера в 15:12
Ты про Иско?
Цуцык
Цуцык ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:57
А на сколько ЛЧ у "балласта" больше, чем у мс?
Elliada
Elliada
вчера в 13:20
Правильно сделал. Вышвырнул балласта и подписал игрока, у которого на 3 гола больше в плей-офф ЧМ
Цуцык
Цуцык
вчера в 13:09
Фелиша ему отдайте. А то народ уже начал от клуба отрекаться. Эгоисты. Или нет?
alex2612
alex2612 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 13:09
Огромное спасибо, выручили🤗
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ alex2612 (раскрыть)
вчера в 13:06
Здравствуйте.

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Там Вы можете нажать на крест справа от каждого матча, если этого там нет, то уже время начала матча слишком близко, и ставку уже не отменить.

За пользователей модераторы не имеют права отменять ставки.
alex2612
alex2612
вчера в 13:02
Здравствуйте, у меня небольшой вопрос. Можете ли вы, пожалуйста, отменить обе моих ставки на чемпионат катара? Если да, отмените, пожалуйста
P.S Не помню назавние команд, но сделал только на один матч
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:59
Подковерные это игры - нам на них плевать...
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