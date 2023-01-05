Рамуш стал клиентом Жорже Мендеша

Футболист Гонсалу Рамуш стал клиентом агентства Жорже Мендеша.
Ранее агентом игрока был Мохаммед Азфаль. Известно, что имиджевые права на нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду больше не принадлежат данной фирме.
В текущем сезоне чемпионата Португалии Рамуш забил 9 мячей и сделал 1 голевую передачу в 12 поединках. На чемпионате мира он оформил хет-трик в матче 1/8 финала против команды Швейарии (6:1).
Но титулов у него ровно столько же (последний уже без Рона).
Зато хорошо показывает цену сравнениям числа наград.
Но титулов у него ровно столько же (последний уже без Рона).
Зато хорошо показывает цену сравнениям числа наград.
Конкурсы - Конкурс прогнозов - Мои ставки - https://www.soccer.ru/game/bets
Там Вы можете нажать на крест справа от каждого матча, если этого там нет, то уже время начала матча слишком близко, и ставку уже не отменить.
За пользователей модераторы не имеют права отменять ставки.
Конкурсы - Конкурс прогнозов - Мои ставки - https://www.soccer.ru/game/bets
Там Вы можете нажать на крест справа от каждого матча, если этого там нет, то уже время начала матча слишком близко, и ставку уже не отменить.
За пользователей модераторы не имеют права отменять ставки.
P.S Не помню назавние команд, но сделал только на один матч
P.S Не помню назавние команд, но сделал только на один матч