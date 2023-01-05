Рамуш стал клиентом Жорже Мендеша

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вчера, 12:42

Футболист стал клиентом агентства .

Ранее агентом игрока был Мохаммед Азфаль. Известно, что имиджевые права на нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду больше не принадлежат данной фирме.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Рамуш забил 9 мячей и сделал 1 голевую передачу в 12 поединках. На чемпионате мира он оформил хет-трик в матче 1/8 финала против команды Швейарии (6:1).